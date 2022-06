Parlament Das sind die Vorschläge für die Urner Landratskommissionen Das Urner Parlament bestimmt seine Kommissionsleitungen frisch. Verschiebungen in den Fraktionsverteilungen gibt es aufgrund eines Rücktritts. Florian Arnold Jetzt kommentieren 01.06.2022, 16.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hälfte der aktuellen Legislatur im Urner Landrat geht zu Ende. In die ständigen Kommissionen wurden die einzelnen Mitglieder für die gesamte Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Das Präsidium und das Vizepräsidium werden hingegen nach zwei Jahren neu bestimmt. Nun haben die Fraktionen die entsprechenden Nominationen ausgehandelt. Es sind dies folgende Vorschläge:

FDP Wahlkampf 2016 – Markus Zurfluh Pd / Urner Zeitung Martin Huser, SVP, Unterschächen Pd / Urner Zeitung Markus Zurfluh (links) und Martin Huser. Pd / Urner Zeitung

Präsidium: Markus Zurfluh, Attinghausen, FDP.

Vizepräsidium: Martin Huser, Unterschächen, SVP.

Flavio Gisler, CVP, Schattdorf Pd / Urner Zeitung Georg Simmen, FDP, Realp Pd / Urner Zeitung Flavio Gisler (links) und Georg Simmen. Pd / Urner Zeitung

Präsidium: Flavio Gisler, Schattdorf, CVP/Mitte.

Vizepräsidium: Georg Simmen, Realp, FDP.

Roland Poletti, SVP, Schattdorf Pd / Urner Zeitung Elias Epp, CVP, Silenen Pd / Urner Zeitung Roland Poletti (links) und Elias Epp. Pd / Urner Zeitung

Präsidium: Roland Poletti, Schattdorf, SVP.

Vizepräsidium: Elias Epp, Silenen, CVP/Mitte.

Céline Huber, CVP, Altdorf Pd / Urner Zeitung Daniel Müller, SVP, Silenen Pd / Urner Zeitung Céline Huber (links) und Daniel Müller. Pd / Urner Zeitung

Präsidium: Céline Huber, Altdorf CVP/Mitte.

Vizepräsidium: Daniel Müller, Silenen, SVP.

Lea Gisler, CVP, Altdorf Pd / Urner Zeitung Nora Sommer, SP, Altdorf Pd / Urner Zeitung Lea Gisler (links) und Nora Sommer. Pd / Urner Zeitung

Präsidium: Lea Gisler, Altdorf, CVP/Mitte.

Vizepräsidium: Nora Sommer, Altdorf, SP/Grüne.

Marco Roeleven, FDP, Altdorf Pd / Urner Zeitung Andreas Bilger, CVP, Seedorf Pd / Urner Zeitung Marco Roeleven (links) und Andreas Bilger. Pd / Urner Zeitung

Präsidium: Marco Roeleven, Altdorf, FDP.

Vizepräsidium: Andreas Bilger, Seedorf, CVP/Mitte.

Ruedi Wyrsch, CVP, Flüelen Pd / Urner Zeitung Ludwig Loretz, FDP, Andermatt Pd / Urner Zeitung Ruedi Wyrsch (links) und Ludwig Loretz. Pd / Urner Zeitung

Präsidium: Ruedi Wyrsch, Flüelen, CVP/Mitte.

Vizepräsidium: Ludwig Loretz, Andermatt, FDP.

Alois Arnold, SVP, Bürglen Pd / PD Kurt Gisler, CVP, Altdorf Pd / Urner Zeitung Alois Arnold (links) und Kurt Gisler. Pd / PD Pd / Urner Zeitung

Präsidium: Alois Arnold (1965), Bürglen, SVP.

Vizepräsidium: Kurt Gisler, Altdorf, CVP/Mitte.

Die CVP/Mitte übernimmt damit vier Präsidien und ist insgesamt mit sieben Personen in den Kommissionsleitungen vertreten. Auf die SVP und die FDP fallen je zwei Präsidien und zwei Vizepräsidien. Die SP/Grüne-Fraktion ist in einem einzigen Vizepräsidium vertreten. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass Viktor Nager (SP, Schattdorf) aus dem Landrat ausscheidet und damit auch aus der Leitung der Bildungs- und Kulturkommission. Die Fraktionen einigten sich nun darauf, das Präsidium mit Céline Huber, der bisherigen Vizepräsidentin der Kommission, zu besetzen und das Vizepräsidium mit Daniel Müller, der bereits in der Kommission Einsitz hatte. Bei den anderen Kommissionen kommt es jeweils zu einem Wechsel zwischen dem Präsidium und dem Vizepräsidium. Dies sei ein übliches Vorgehen zur Mitte der Legislatur, wie Ratssekretärin Kristin Arnold auf Anfrage sagt.

Für die Nominationen würden sich die Fraktionen jeweils untereinander absprechen. Die «grossen Verhandlungen» würden zum Legislaturbeginn stattfinden. Die Besetzung der Präsidien und Vizepräsidien richtet sich dabei nach der Fraktionsstärke. «Die Verteilung unter den Fraktionen erfolgt nicht bis aufs Komma genau, sondern man einigt sich auf eine passende Besetzung», erklärt Kristin Arnold.

Dass die SP/Grüne-Fraktion nun weniger stark in die Leitung eingebunden sei, bedeute nicht unbedingt einen «Machtverlust». «Die Ämter sind mit Würde und Bürde verbunden», sagt die Ratssekretärin:

«Die Präsidien leiten die Sitzung und leisten die Vorbereitungsaufgaben. Zudem hat es sich eingebürgert, dass die Präsidentinnen und Präsidenten in der Regel auch das Eintretensvotum der Kommission während der Session halten.»

Ist das Präsidium verhindert, handelt das Vizepräsidium.

Im Gegensatz etwa zum Landratspräsidium, welches sich bei der Beratung der Geschäfte im Landrat zurückhält, bringen sich die Kommissionspräsidien in die Diskussion ein und müssen sich nicht zurückhalten. Die Präsidentinnen und Präsidenten stimmen in der Kommission jedoch nicht ab, fällen aber bei einer Patt-Situation den Stichentscheid. Bei Minderheitsanträgen dürfen sie sich einbringen und von Beginn an mitstimmen. Bei den Sachkommissionen mit sieben Mitgliedern braucht es zwei Personen für einen Minderheitsantrag, bei der Staatspolitischen Kommission und der Finanzkommission mit elf Mitgliedern braucht es drei Stimmen für einen Minderheitsantrag.

Die Präsidien werden an der Session im Juni bestimmt. Es dürfte sich um reine Form-Wahlen handeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen