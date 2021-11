Der Vorstand der Jungen GLP Uri lehnt nur die Justizinitiative ab

Parolenfassung Der Vorstand der Jungen GLP Uri lehnt nur die Justiz-Initiative ab Die Jungen Grünliberalen Uri sagen Ja zum Covid-19-Gesetz, zur Pflege-Initiative und zum Baukredit für den Kantonsstrassen-Werkhof und empfehlen die Justiz-Initiative zur Ablehnung. 18.11.2021, 14.30 Uhr

Die Junge GLP Uri hat ihre Parolen für die kommenden Abstimmungen vom 28. November gefasst. Die digitale Parolenfassung bei der Vorstandssitzung vom 10. November fiel fast überall einstimmig aus.

So spricht sich der sechsköpfige Vorstand einstimmig für das Covid-19-Gesetz aus. Die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und zur Linderung der Schäden seien notwendig, begründet die Partei ihren Entscheid in der Medienmitteilung. Eine Ablehnung des Gesetzes würde die erweiterten und laufenden Covid-19-Hilfen in verschiedenen Bereichen in Frage stellen und dem Covid-Zertifikat die Rechtsgrundlage entziehen, was der Wirtschaft schaden und die Pandemiebekämpfung zurückwerfen würde.

Die Justiz-Initiative empfiehlt der Vorstand der JGLP zur Ablehnung. Per Losverfahren gewählte Richterinnen und Richter wären nicht demokratisch legitimiert und eine ausgewogene Verteilung der politischen Meinungen wäre nicht garantiert, so die Begründung. Mitglied einer Partei zu sein, sei auch eine Aussage zu einer Wertehaltung. Diese könne als Richtschnur für die persönliche Sichtweise der Richterpersonen herangezogen werden.

Junge GLP befürwortet den Baukredit für den Werkhof

Die Pflege-Initiative, mit welcher in der Schweiz mehr Pflegepersonal ausgebildet werden soll, um die Qualität der Pflege sicherzustellen, findet bei den Vorstandsmitgliedern der JGLP Uri mehrheitlich Anklang. Im Gegensatz zur Initiative versäume es der Gegenvorschlag, die Grundproblematik anzugehen und sehe keine Massnahmen zur Sicherung der Pflegequalität und der Erhöhung der Berufsverweildauer vor.

Der Vorstand der JGLP Uri sprach sich ausserdem einstimmig für die einzige kantonale Abstimmungsvorlage des Kantons Uri, den Baukredit für den Kantonsstrassen-Werkhof, aus. Ausschlaggebend für diesen Entscheid war die Idee eines neuen Werkhofs aus wiederverwendeten Autobahn-Leitplanken und Recyclingbeton, welcher den Ansprüchen eines zeitgemässen, nachhaltigen Neubaus in besonderer Weise gerecht werde. (mah)