Parolenfassung Die FDP Uri schert aus und sagt Ja zum Medien-Massnahmenpaket Im Gegensatz zu ihrer Mutterpartei unterstützt die FDP Uri das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien. Bei der Ersatzwahl ins Landgericht Uri setzt sie auf Thomas Ziegler. Urs Hanhart 14.01.2022, 16.51 Uhr

An ihrem am Donnerstag, 13. Januar, in Seedorf abgehaltenen Parteitag fasste die FDP Uri ihre Abstimmungsparolen für den 13. Februar. Von den vier eidgenössischen Vorlagen gab das Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien am meisten zu reden. Die FDP Schweiz hatte dazu die Nein-Parole gefasst. Nun schert die FDP Uri aus. Die 40 versammelten Parteimitglieder beschlossen ganz deutlich mit einem Verhältnis von 33 zu 6 (bei einer Enthaltung) eine Ja-Empfehlung herauszugeben. Im Rahmen der Diskussion hatte sich insbesondere Ständerat Josef Dittli für das Massnahmenpaket starkgemacht. Er betonte: «Ich stehe mit Überzeugung hinter dieser Vorlage. Ein Nein würde vor allem in den Randregionen das Weitersterben von Zeitungen und Regionalradios fördern. Aus regionalpolitischen Überlegungen sollten wir dieser Vorlage zustimmen.» Für ein Ja sprachen sich auch Kantonalpräsident Ruedi Cathry und die Geschäftsleitung aus.