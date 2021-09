JGLP Uri gegründet - Jungpartei steht ohne Mutterpartei da

Parteigründung Nun gibt es auch in Uri eine GLP – vorerst aber nur für Junge In Altdorf wurde die Junge Grünliberale Partei Uri gegründet. Die Jungpartei möchte schon rasch in der Legislative. Florian Arnold 02.09.2021, 17.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die politische Landschaft des Kantons Uri ist um eine Partei reicher. Am Mittwochabend wurde im Working Point in Altdorf die Junge Grünliberale Partei Uri (JGLP) gegründet. Die Jungpartei verfolge die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit, aber auch Umweltfreundlichkeit, erklärte Gründungspräsident Noel Baumann. «Wir stehen ein für die Gleichberechtigung der Geschlechter und aller Lebensmodelle, eine Gesellschaft, die geprägt ist von Toleranz und Eigenverantwortung.» Darüber hinaus stehe man für die Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Deshalb sei eine Reform des AHV-Systems nötig. Im Speziellen will sich die Partei für Uri einsetzen. «Wir möchten den Kanton vorwärtsbringen, indem er an seinen Stärken festhält und an seinen Schwächen arbeitet.» Man müsse Sorge tragen zur Natur und Bergwelt. Dazu sei ein Engagement für die Energiewende zentral.

An der Gründungsversammlung der JGLP Uri: Jeremias Bilger, Noel Baumann, Loa Wild, Josua Müller und Jannis Gerig vom Vorstand. Bilder: Florian Arnold

Die Urner Jungpartei ist auf Initiative von Noel Baumann entstanden. «Ich bin an einer Veranstaltung in Luzern mit dem Co-Präsidenten der Jungen Grünliberalen Schweiz gestossen. Sein Auftritt und seine Ideen gefielen mir», erinnert sich Baumann. «Wir fanden die Idee beide gut, auch in Uri eine JGLP zu gründen. Auch die Leute, die ich anfragte, haben sofort zugesagt.» Sie bilden heute den Vorstand der JGLP Uri. Neben Präsident Noel Baumann sind dies Vizepräsidentin Loa Wild, Luisa Schuler, Jeremias Bilger, Jannis Gerig und Josua Müller. «Wir haben die Gründung über zehn Monate erarbeitet», verrät Baumann.

«Ehe für alle» als erstes Ziel

Natürlich sei Politik auch mit Arbeit verbunden. «Ich möchte es aber lieber als Hobby ansehen. Ich sehe es als Chance, motivierte Leute kennen zu lernen und politische Ziele zu erreichen.» Erstes grosses Ziel der Partei ist ein Ja zur Initiative «Ehe für alle». «Wir stehen für eine Gesellschaftsform ein, die geprägt ist von Respekt, Fairness und vor allem von der rechtlichen Gleichstellung aller Personen. Bei den Persönlichkeiten wiederum gilt es, die Vielfalt zu fördern», erklärt Noel Baumann.

An der Gründungsversammlung der JGLP Uri: Präsident Noel Baumann.

Die jungen Urnerinnen und Urner beweisen Mut. Denn die GLP besitzt in Uri noch keine eigentliche «Mutterpartei». Diesen Weg hatten aber auch die Nidwaldner und Obwaldner gewählt – später entstanden daraus auch Kantonalparteien. «Es wäre natürlich toll, wenn dasselbe auch in Uri passieren würde. Somit würden wir nicht mehr als politisches Waisenkind dastehen», meint der Präsident mit einem Schmunzeln. Es sei fast schon typisch für die GLP, dass die Partei bei den Jungen Wurzeln schlage. Vorderhand verfolgt man nun das Ziel, für die eigene Partei und die Ideen zu werben. «Toll wäre es sicherlich, 2024 bei den Landratswahlen anzutreten, allenfalls in einer Listenverbindung mit anderen Parteien.» Und darüber hinaus soll einst ein Exekutivamt angestrebt werden. «Wer weiss, vielleicht gibt es in ein paar Jahren die erste Urner GLP-Bundesrätin», sagt Baumann und lacht.

Schon einige Mitglieder gewonnen

Bernadette Orglmeister (16), Parteimitglied der JGLP.

Eine, die sich als erste der Partei angeschlossen hat, ist die 16-jährige Bernadette Orglmeister aus Flüelen. «Ich war in Frankreich im Lockdown und habe alle Parteiprogramme studiert», erzählt die Kollegi-Schülerin. «Die Grünliberalen haben mich am meisten angesprochen: Eine Kombination aus liberaler Wirtschaft und Klimaschutz.» Dies habe sie überzeugt. In einer Partei könne man politisch direkt etwas bewirken.

Mike Baumann ist neues Mitglied.

Ein Mitglied der ersten Stunde ist auch Mike Baumann. Der 20-jährige Andermatter Hochbauzeichner ist überzeugt, in der GLP die Partei gefunden zu haben, die am besten zu ihm passt. «Die GLP hat eine gute politische Meinung. Ich bin sehr gespannt, mit anderen Leuten über Politik zu sprechen.»

Viviana Zaugg hat sich noch nicht zu einem Parteibeitritt entschieden.

Noch nicht zu einem Parteibeitritt entscheiden konnte sich die Andermatterin Viviana Zaugg. «Ich wollte meine Kollegen unterstützen bei der Parteigründung. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, zu welcher Partei ich mich am ehesten zugehörig fühle», sagt die Maturaabsolventin, die bald ein Studium an der Pädagogischen Hochschule beginnt.