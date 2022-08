CVP/Mitte Uri heissen AHV-Vorlagen gut

Parteitag CVP/Mitte Uri sagt klar Ja zu den AHV-Vorlagen Die Parolen für die Abstimmung vom 25. September waren sowohl auf eidgenössischer wie auf kantonaler Ebene eine klare Sache. Markus Zwyssig 24.08.2022, 13.12 Uhr

Die Mitglieder der CVP/Mitte Uri fassten in Attinghausen ihre Parolen für die Abstimmung vom 25. September. Bild: Markus Zwyssig (Attinghausen, 23. August 2022)

Mit 19 Nein und 1 Enthaltung wird die Massentierhaltungsinitiative von der CVP/Mitte Uri zur Ablehnung empfohlen. «Die Schweiz hat bereits die strengsten Tierschutzvorschriften der Welt», sagte Nationalrat Simon Stadler. Die Höchsttierbestände pro Betrieb seien festgelegt. «Wir müssen in Zukunft Fleisch mit mehr Wertschätzung konsumieren», mahnte Stadler. «Wenn wir uns für weniger, aber mehr Schweizer Fleisch entscheiden, sind wir auf der richtigen Seite.»

Unbestritten waren die beiden AHV-Vorlagen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde ebenso klar wie die Änderung des AHV-Gesetzes und damit die Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre jeweils mit 20 Ja bei 1 Enthaltung gutgeheissen. Ständerätin Heidi Z'graggen bezeichnete die AHV als wichtigste Errungenschaft im Sozialstaat Schweiz. «Weil die Menschen immer älter werden und es laufend mehr Rentnerinnen und Rentner gibt, gleichzeitig aber die Zahl der Erwerbstätigen abnimmt, braucht es diese Anpassungen.» Die von Flavio Gisler, Präsident der CVP/Mitte Uri, vorgestellte Änderung des Verrechnungssteuergesetzes wurde mit 18 Ja- und 2 Nein-Stimmen zur Annahme empfohlen.

19 Ja und 2 Nein zum Kredit für die Nebenbauten beim Spital

Die kantonalen Vorlagen waren alle unbestritten. Im Vorfeld am längsten diskutiert wurde im CVP/Mitte-Vorstand über den Kredit von 1,92 Millionen Franken für die Nebenbauten auf dem Areal des Kantonsspitals Uri. Schliesslich wurde aber klar ein Ja empfohlen. In der Bevölkerung werde Polemik betrieben, so sei beispielsweise von Salamitaktik die Rede. Doch auch Landrat Kurt Gisler (Altdorf), der die Vorlage vorstellte, sprach sich klar für eine Zustimmung aus. Die Parole wurde denn auch sehr deutlich gefasst: 19 Ja- standen 2 Nein-Stimmen gegenüber.

Bildungsdirektor Beat Jörg stellte dem Urner Bildungssystem ein gutes Zeugnis aus. «Wir sind erfolgreich unterwegs», versicherte er. Tagesstrukturen und Tagesschulen würden mit der Totalrevision nun neu im Bildungsgesetz verankert. Die Gemeinden könnten diese anbieten. Der Kanton werde verpflichtet, die entsprechenden Angebote finanziell mit Beiträgen zu unterstützen. In der Landratsdebatte sei ein guter Kompromiss zu Stande gekommen. Die CVP/Mitte Uri empfahl einstimmig die Ja-Parole (21 Ja-Stimmen).

Der von Justizdirektor Daniel Furrer vorgestellte Kredit von 1,72 Millionen Franken für das Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts wurde ebenfalls einstimmig zur Annahme empfohlen. Unbestritten war schliesslich auch die von Flavio Gisler vorgestellte Totalrevision des Gebäudeversicherungsgesetzes (beide je 21 Ja-Stimmen).