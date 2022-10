CVP-Mitte nominiert Agnes Planzer fürs Obergerichtspräsidium

Parteitag Kampf ums Präsidium des Obergerichts: Partei nominiert Agnes Planzer Der Parteitag der CVP/Mitte Uri entschied sich für Agnes Planzer Stüssi und gegen Thomas Dillier. Es blieb spannend bis zum Schluss. Florian Arnold Jetzt kommentieren 17.10.2022, 22.27 Uhr

Die CVP/Mitte Uri hat sich entschieden: Sie empfiehlt Agnes Planzer Stüssi mit 51 Stimmen zur Wahl als Obergerichtspräsidentin. 29 Stimmen entfielen auf Thomas Dillier. Damit dürfte der Weg frei sein für die erste Urner Obergerichtspräsidentin überhaupt. «Das Richteramt ist grösser als die Person, die es ausübt», zitierte sie den Obergerichtspräsidenten des Kantons St. Gallen. «Sie können sicher sein, dass ich das Amt bei einer Wahl mit der nötigen Demut ausüben werde.»

Agnes Planzer Stüssi kann sich über die Nomination als Obergerichtspräsidentin freuen. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 17. Oktober 2022)

Bis es so weit war, gingen der Schlussabstimmung rund eineinhalb Stunden Diskussion voran. Dabei blieb es spannend bis zum Schluss. Eigentlich sah die Ausgangslage deutlich aus. Agnes Planzer war als Siegerin aus einem Assessment hervorgegangen, das ein parteiinternes Gremium zuhanden des Parteivorstands durchgeführt hatte. Wie die Ständerätin und ehemalige Justizdirektorin Heidi Z'graggen als Mitglied des Wahlausschusses erläuterte, habe man bei beiden Interessierten die Fach-, Führungs-, Repräsentations- und Sozialkompetenzen angeschaut.

CAS Judikative absolviert

«Beide erfüllten die Anforderungen», unterstrich Z'graggen. Der Wahlausschuss habe aber die Aufgabe gehabt, eine Einzelkandidatur zu evaluieren. «Der Entscheid fiel einstimmig und ohne Abweichungen.» Überzeugt hätten bei Agnes Planzer Stüssi die Fachkompetenz und die Führungsstärke, die Managementerfahrung am Gericht und eine überzeugende Vision vom Betrieb des Obergerichts in der Zukunft. Das Gremium wertete etwa positiv, dass Agnes Planzer Stüssi das CAS Judikative absolviert hatte, was in anderen Kantonen für ein Richteramt vorausgesetzt wird. Zudem habe sie sich in der Medienarbeit und in Führungskompetenzen weitergebildet. Als Landgerichtspräsidentin habe sie Erfahrung im Gerichtsmanagement. Als weiterer Vorteil wurde der «Blick von aussen» angesehen, den sie mitbringe.

Agnes Planzer Stüssi ist als Obergerichtspräsidentin nominiert worden. Sie im Gespräch mit Parteipräsident Flavio Gisler. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 17. Oktober 2022)

Doch bald war im Saal zu spüren, dass nicht die ganze Partei hinter der Wahlempfehlung steht. Landrat Kurt Gisler beantragte als Erster, Thomas Dillier zu wählen. Gisler und auch weitere Redner bemängelten, dass bei der Wahlempfehlung die Kontinuität der beiden Gerichtsinstanzen aussen vor gelassen worden seien. So wird Agnes Planzer als Landgerichtspräsidentin eine Lücke hinterlassen. Zudem wird sie während ihrer ersten Amtsperiode das AHV-Alter erreichen. «Kantonale Kader sollten nicht wesentlich übers Pensionsalter hinaus auf ihrem Posten kleben bleiben», so Gislers Meinung.

Vorgänger ergreift das Wort

Das Wort für Dillier ergriffen unter anderem Landrat Michael Arnold und der ehemalige Obergerichtsschreiber Gianpietro Cantoni. Etwas merkwürdig mutete an, dass auch der aktuelle Obergerichtspräsident Rolf Dittli aktiv in die Diskussion um seine Nachfolge eingriff. Für Thomas Dillier spreche unter anderem seine IT-Kompetenz. Agnes Planzers Kompetenz stellte er in Sachen Verwaltungs- und Strafrecht in Frage, welche sie schon länger nicht betreut habe. Einige Rednerinnen und Redner windeten aber auch Agnes Planzer ein Kränzchen und trauten ihr durchaus zu, über das Pensionsalter hinaus als Obergerichtspräsidentin tätig zu sein.

Auch Obergerichtspräsident Rolf Dittli ergriff das Wort in der Diskussion um seine eigene Nachfolge. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 17. Oktober 2022)

Thomas Dillier selber unterliess es, das Wort zu ergreifen. «Die Argumente, die für mich sprachen, waren da», sagt er etwas enttäuscht im Nachgang zur Veranstaltung. Er werde sich weitere Optionen genau überlegen. Die GLP hatte offiziell mitgeteilt, Dillier statt Planzer zu unterstützen. «Mit einer anderen Partei anzutreten, kann ich mir im Moment nicht vorstellen», so Dillier. «Ich finde es nach wie vor richtig, wenn es für die Richterwahlen eine gemeinsame Parteiliste gibt. Eine Kampfwahl möchte ich keine eingehen.» Und auch einen Parteiwechsel zur GLP fasse er nicht ins Auge. Auch dass er das Vizepräsidium definitiv aufgibt, ist derzeit nicht geklärt.

