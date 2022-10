Roger Nordmann spricht an SP Uri Versammlung

Parteitag SP Uri Klimafonds-Initiative soll Jahrhundertumbau ermöglichen Energiepolitische Themen standen bei der SP Uri im Zentrum. Nationalrat Roger Nordmann fordert vom Bundesrat ein konkretes Stromsparziel und nicht nur Sparappelle. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 26.10.2022, 13.50 Uhr

Am ausserordentlichen Parteitag der SP Uri vom Donnerstag, 25. Oktober, drehte sich aus aktuellem Anlass alles ums Thema Energie. Zunächst erläutere Alexander Walker, Vorsteher Amt für Energie, den rund zwei Dutzend anwesenden Genossinnen und Genossen die Gesamtenergiestrategie 2030 des Kantons Uri, die kürzlich vom Regierungsrat verabschiedet wurde. In der Dezembersession soll sie dem Landrat zur Kenntnisnahme unterbreitet werden. Der Referent wies darauf hin, dass die Strategie mit dem Klimaschutzkonzept abgestimmt worden sei. Sie orientiere sich an den Oberzielen bis 2050. Hauptstossrichtungen in der Gesamtenergiestrategie seien ein Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Steigerung der Energieeffizienz (11 Prozent weniger Gesamtenergieverbrauch) und eine Dekarbonisierung (27 Prozent geringerer Verbrauch von fossilen Energieträgern).

Alexander Walker, Vorsteher Amt für Energie, am SP-Parteitag. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Oktober 2022)

Konkret wurden 48 detaillierte Massnahmen ausgearbeitet, darunter diverse in den Bereichen «Ausbau des Solarstroms», «Energetisch effiziente Gebäude» und «Dekarbonisierung im Gebäudebereich». Walker betonte: «Mit der Gesamtenergiestrategie wird der 2008 eingeschlagene Weg konsequent weitergegangen.» Es handle sich um ein langfristiges Instrument, das allerdings keine Heilung in Bezug auf die momentane Problematik bei der Versorgungssicherheit bringe. «Aber es hilft mit, solche Lagen in Zukunft gar nicht entstehen zu lassen.» Gemäss Walker wurden in der Strategie ambitionierte Ziele gesetzt und man müsse Gas geben, um diese auch zu erreichen. Zeitnah soll wieder ein Energiegesetz aufs Tapet gebracht werden, voraussichtlich bereits 2023.

Unterschriftensammlung für Klimafonds-Initiative läuft gut

Nationalrat Roger Nordmann, seines Zeichens auch SP-Fraktionschef in Bern, erläuterte die Klimafonds-Initiative, welche SP und Grüne vor knapp zwei Monaten gemeinsam lancierten. Deren Ziel ist es, die ökologische Wende in der Schweiz herbeizuführen. Der provisorische Initiativtext sieht vor, dass jedes Jahr zwischen 0,5 und 1 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) für diesen Zweck investiert werden, also rund 3,5 bis 7 Milliarden Franken. «Wir müssen in den richtigen Grössenordnungen denken», sagte Nordmann. «Nur so können wir als Gesellschaft die grössten Herausforderungen unseres Jahrhunderts, Klimakrise und Biodiversitätsverlust, erfolgreich meistern.» Klimaschutz sei nur möglich, wenn die Kosten des Jahrhundertumbaus gerecht verteilt würden, er allen eine Perspektive biete und die ganze Bevölkerung mit an Bord geholt werde. «Die aktuelle geopolitische Lage verleiht der Klimafonds-Initiative noch mehr Sinn», sagte Nordmann, der sich mit dem bisherigen Verlauf der Unterschriftensammlung sehr zufrieden zeigte.

Nationalrat Roger Nordmann forderte vom Bundesrat konkrete Stromsparziele. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Oktober 2022)

Rotierende Netzabschaltungen unbedingt vermeiden

Nordmann äusserte sich auch zur aktuellen Energieversorgungslage in der Schweiz. Er betonte: «Man muss parat sein, mehr zu machen. Es braucht eine Senkung des Stromverbrauchs um 5 Prozent ab jetzt.» Reine Sparappelle reichten nicht aus. Von den Nachbarländern seien kaum ausreichende Lieferungen zu erwarten, um die drohende Stromlücke im Winter zu schliessen. «Die Ausgangslage ist nicht komfortabel. Ich gehe nicht davon aus, dass wir aus dem Schneider sind», so Nordmann und weiter: «Unbedingt zu vermeiden sind rotierende Netzabschaltungen. Sonst droht ein wirtschaftliches Chaos.» Er hält es für absolut nötig, dass der Bundesrat ein Sparziel vorgibt. Dann machten Bevölkerung und Wirtschaft motivierter mit.

