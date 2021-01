Paul Bennet Zum Gedenken an den Präsidenten des Grossen Landeskirchenrats Uri Paul Bennet ist Mitte Januar verstorben. Der Landeskirchenrat würdigt sein Schaffen. 31.01.2021, 11.46 Uhr

(PD) Paul Bennet ist am Dienstag, 19. Januar, im Alter von 80 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Dies teilt die Römisch-katholische Landeskirche Uri mit. Paul Bennet wurde von der Kirchgemeinde Andermatt im Jahr 2005 in den Grossen Landeskirchenrat gewählt. An der konstituierenden Sitzung des Grossen Landeskirchenrats wurde er direkt zum Präsidenten für die Legislaturperiode 2005 bis 2009 ernannt. «Dies stellte sich als eine glückliche Fügung heraus, konnte Paul doch seine immense Erfahrung als Landrat und Landratspräsident ausspielen», schreibt die Landeskirche. In dieser Legislaturperiode wurden unter vielen anderen Geschäften die Besoldungsverordnung sowie die Verordnung betreffend den Religionsunterricht an der Kantonalen Mittelschule Uri beschlossen.

Paul Bennet als Präsident des Landeskirchenrats im Landratssaal in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (2017)

Im Jahr 2017 übernahm Paul Bennet zum zweiten Mal das Präsidium des Grossen Landeskirchenrats für die Legislaturperiode 2017 bis 2021. «Damit hat er der Landeskirche Uri einen grossen Dienst erwiesen, da sich zu diesem Zeitpunkt keine Person für das Präsidium zur Verfügung stellte.» In dieser Legislaturperiode wurde unter anderem der Religionsunterricht an der Heilpädagogischen Schule Papilio eingeführt, der Auftrag zur Erarbeitung eines neuen Finanzausgleichs in der Römisch-katholischen Landeskirche Uri erteilt und die Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Hospiz Zentralschweiz zur Kostenbeteiligung an der Seelsorge abgeschlossen. Bennet nahm auch an einem Treffen der Landeskirche Uri mit Bischof Vitus Huonder teil und bemühte sich sehr, die Zusammenarbeit mit dem Bistum zu verbessern. Nebst dem Präsidium war Paul Bennet von 2009 bis 2017 Vizepräsident der Finanzkommission des Grossen Landeskirchenrats.

Paul Bennet habe in seiner Tätigkeit immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. «Ihm war es wichtig, mit den verschiedenen Ansprechpartnern zusammenzuarbeiten und ein gutes Einvernehmen zu pflegen. Er hat sich zeit seines Lebens mit grosser Kraft und Überzeugung für die Anliegen der Katholischen Kirche im Kanton Uri eingesetzt und das kirchliche Umfeld massgeblich mitgeprägt.» Die Landeskirche schreibt: «Wir verlieren in ihm einen grossartigen Präsidenten und vor allem einen Menschen, der von christlichen Werten nicht nur gesprochen, sondern sie auch aktiv vorgelebt hat.» Die Landeskirche Uri entbietet der Familie ihre herzliche Anteilnahme.