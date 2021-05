Persönliche Geräte Die Digitalisierung an den Urner Schulen schreitet voran Bald sollen in allen Urner Schulen Laptops für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Das Amt vor Volksschulen will dabei auch in die Weiterbildung der Lehrpersonen investieren. Florian Pfister 19.05.2021, 05.00 Uhr

Die Schulzimmer im Kanton Uri werden immer digitaler. Jede Schülerin und jeder Schüler ab der 5. Primarklasse soll ein Tablet oder einen Laptop erhalten. Das Jahresziel des Erziehungsrats des Kantons Uri besteht darin, die ICT-Richtlinien so anzupassen, dass die Grundlagen zur Aufrüstung der digitalen Möglichkeiten an den Schulen bereitstehen.

Bald sollen alle Urner Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse einen persönlichen Laptop für den Unterricht erhalten. Symbolbild: Nadia Schärli

Rein mit der Beschaffung von elektronischen Geräten sei es jedoch nicht getan, sagt David Zurfluh, Vorsteher des Amts für Volksschulen.

«Nur weil man die Unterlagen vorher in Papierform auf dem Schreibtisch hatte und jetzt als PDF auf dem Computer, kann man noch nicht von einer Digitalisierung sprechen.»

Das Amt für Volksschulen verfolgt verschiedene Teilprojekte. Dabei geht es neben der Infrastruktur auch um die Weiterbildung der Lehrpersonen und den pädagogischen Support. Bei letzterem geht es darum, dass Experten die Unterrichtsentwicklung begleiten, damit die digitalen Lehrmittel optimal genutzt werden können.

«Wir müssen die Chance, die sich bietet, besser nutzen», so David Zurfluh. «Wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt geht es darum, wie die Digitalisierung an den Schulen konkret umgesetzt werden soll und wie schliesslich der digitale Wandel die Schule gesamthaft erreicht.»

Altdorf und Bürglen gehen mit gutem Beispiel voran

In Altdorf beispielsweise verfügen alle Kinder bereits ihr eigenes Notebook, das personalisiert ist. Alle Lehrpersonen, welche Medien und Informatik unterrichten, haben die entsprechende Modulausbildung oder sind soeben daran, diese abzuschliessen. «Die Schule ist bestens vernetzt, die ICT-Infrastruktur arbeitet hervorragend», sagt Andi Meyer, Gesamtschulleiter in Altdorf. Nun gelte es, die Infrastruktur auf dem aktuellen Stand zu halten und das schuleigene ICT-Konzepte im pädagogischen Bereich und bezogen auf den Lehrplan 21 zu etablieren, umzusetzen und zu verbessern. Laut Andi Meyer machen die Laptops in allen Fächern Sinn, selbst im Sport, um Bewegungsabläufe zu analysieren.

Jürg Janett, Schulleiter der Schule Bürglen, führt aus:

«Insbesondere in den Sprachfächern und der Mathematik ergibt der Einsatz von ICT-Mitteln einen Mehrwert, dies vor allem in Übungsphasen.»

Und weiter: «In Fächern wie Natur, Mensch und Gesellschaft; Natur und Technik; sowie Räume, Zeiten, Gesellschaft eignen sich diese Geräte unter anderem als Recherche- und Dokumentationsinstrument.» Die Lehrpersonen der Schule Bürglen werden sich im kommenden Schuljahr verstärkt mit der Thematik des Einsatzes von ICT-Mitteln im Unterricht befassen.

Die Schule hat im Januar 2021 die Klassen der 1. und 2. Oberstufe mit Notebooks, einer dazugehörigen Tasche und einem zusätzlichen Ladegerät ausgestattet. Die Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe können bis zum Ende ihrer Schulkarriere im Sommer 2021 die bereits vorhandenen Geräte nutzen. Ab dem kommenden Schuljahr erhalten alle Schulkinder jeweils ab der 1. Oberstufe leihweise ein persönliches Notebook mit einer Kaufoption am Ende der Schulzeit. «Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern einen zeitgemässen Unterricht mit ICT-Mitteln ermöglichen. Wir müssen jedoch darauf achten, dass in Zukunft der Unterricht nicht nur im digitalen Rahmen angeboten und durchgeführt wird», sagt Jürg Janett.

«Auch Erkenntnisse aus der Lernpsychologie werden ebenfalls weiterhin einen grossen Stellenwert im Unterricht einnehmen.»

Also zum Beispiel alles, was handschriftlich aufgeschrieben wird.

Kollegi besorgt 200 Laptops für die Schüler

Für die Urner Mittelschule sprach sich das Parlament im vergangenen Dezember grossmehrheitlich dafür aus, die IT-Ausstattung aufzurüsten. In den Klassenstufen, die zur Volksschule zählen, also die erste bis dritte Klasse, wird die Ausrüstung leihweise zur Verfügung gestellt. Dafür sind 200 Laptops vorgesehen. Ab der vierten Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Gerät mitbringen. Für die Lehrpersonen werden 65 neue Geräte angeschafft. Für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie hatte der Landrat einen Kredit von 372'000 Franken bewilligt.

Noch stehen die Einzelheiten zur Strategie des Kantons aus. Die nächste Sitzung des Erziehungsrates findet am 2. Juni statt. In einem zweiten Schritt steht dann eine breite Vernehmlassung an.