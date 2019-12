Personalentscheide bei Behörden sorgen für Wirbel Gleich mehrere Urner Führungspersonen verabschieden sich – teils unfreiwillig. Lucien Rahm 31.12.2019, 05.00 Uhr

Für Aufregung unter den Urner Reformierten sorgt 2019 die Entlassung von Pfarrerin Rahel Eggenberger. Der Kirchenrat der evangelisch-reformierten Kirche Uri hat ihr im Januar gekündigt, am 10. Mai wird sie per sofort freigestellt. Das ruft an der Kirchgemeindeversammlung drei Tage später kritische Voten hervor. Manche verlangen, dass die Kündigung rückgängig gemacht wird.