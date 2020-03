Peter Tresch steigt ins Rennen um den Göschener Landratssitz Der 59-jährige bisherige Landrat und ehemalige Landratspräsident Peter Tresch tritt offiziell für den zweiten Wahlgang am 19. April an. 10.03.2020, 14.24 Uhr

Peter Tresch will es nochmals wissen. Bild: Paul Gwerder (20. Oktober 2018)

(pd/MZ) Der zweite Wahlgang für die Landratswahlen in Göschenen wird nötig, nachdem weder Soraya Sägesser von der Juso noch der parteilose Walter Baumann in der ersten Runde am Sonntag das absolute Mehr erreicht hatten.