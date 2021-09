Pius Bucher ist der neue Mitinhaber von HI Schweiz

Altdorf Pius Bucher ist neuer Mitinhaber von HI Schweiz Ein neuer Mitinhaber mit gleicher Vision soll die strategische Weiterentwicklung der Firma mit Sitz in Altdorf ermöglichen. 16.09.2021, 17.28 Uhr

Yves Herger (links) und Pius Bucher. Bild: PD

Seit September ist Pius Bucher Mitinhaber der HI Schweiz AG und Mitglied der Geschäftsleitung. Darüber informiert HI Schweiz in einer Mitteilung. Der Grafikdesigner und angehende CAS Change-Management Student habe bereits in diversen Agenturen in der Zentralschweiz gearbeitet.