Podium Die Rollenbilder auf dem Bauernhof haben sich gewandelt: «Heute hilft mein Mann automatisch mit im Haushalt» Drei Bäuerinnen haben an einem Podium des Instituts Kulturen der Alpen über Rollenbilder, den Familienzusammenhalt und ihr eigenes Wohlbefinden gesprochen. Beleuchtet wurden auch finanzielle Aspekte.

«Wenn ich mich mit anderen Bäuerinnen austauschen kann, gehe ich danach immer mit einem guten Gefühl nach Hause.» Das dürfte für die Isenthalerin Paula Zurfluh auch am Mittwochabend nicht anders gewesen sein – nur, dass neben den anderen Bäuerinnen auch noch Publikum und die Wissenschaft zuhörte. Das Institut Kulturen der Alpen forscht zurzeit zum Wandel von Brauchtum und Traditionen in Uri.

Am Podiumsanlass im BWZ in Altdorf sprachen neben der 61-jährigen Paula Zurfluh auch die 28-jährige Karin Kempf, die ebenfalls im Isental mit ihrem Mann einen Betrieb führt sowie die 35-jährige Andrea Wyrsch, die mit ihrem Mann in Bürglen Schafe hält. Geleitet wurde die Runde von Historikerin Rahel Wunderli sowie von Martin Schaffner, emeritierter Professor für Geschichte. «Landwirtschaft gibt es seit 10'000 Jahren, sie hat sich aber immer verändert», so Wunderli. Die Veränderungen seien aber in den vergangenen Jahrzehnten so stark gewesen wie nie zu vor.

Podium des Instituts Kulturen der Alpen zum Wandel der Bäuerinnen: (von links) Marin Schaffner, Rahel Wunderli, Karin Kempf, Andrea Wyrsch und Paula ZUrfluh Bild: Florian Arnold (Altdorf, 20. Oktober 2021)

Sich einbringen konnte auch die emeritierte Rechtsprofessorin Gabriela Riemer-Kafka. Sie legte den Fokus auf die Altersvorsorge und hielt fest, dass das heutige AHV-Modell auf das konventionelle Familienbild ausgerichtet sei. Nicht-erwerbstätigen Frauen stünden tiefere Renten zur Verfügung. Gerade, wenn es zu einer Invalidität oder einer Scheidung kommt, müsse sich die Frau meist mit einer Minimalrente begnügen.

Rechtsprofessorin Gabriela Riemer-Kafka. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 20. Oktober 2021)

Gabriela Riemer empfiehlt deshalb, dass auch Bäuerinnen ein Einkommen erzielen sollen. Sei dies mit einem Nebenerwerb, wie das etwa für Karin Kempf und Andrea Wyrsch der Fall ist, oder indem die Frau an der Leitung des Betriebs beteiligt ist oder einen Lohn erhalte, was jedoch sehr selten geschehe. «Das ist kein rechtliches Problem, sondern ein psychologisches», sagte Riemer. «Es ist eine Generationenfrage, wie weit die Männer bereit sind, das Zepter aus der Hand zu geben.»

Familienbild hat sich verändert

Bei den drei Podiumsteilnehmerinnen zumindest liegt die Betriebsleitung bei ihren Ehemännern. Trotzdem habe sich an den Rollenbildern einiges geändert, sagte Andrea Wyrsch. «Wenn ‹dr Dädi› früher nach Hause kam, stand das Abendessen auf dem Tisch und er wurde bedient. Heute hilft mein Mann automatisch mit im Haushalt.» Und Paula Zurfluh sagte: «Von meiner Mutter habe ich ein positives Frauenbild mitgenommen.» Heute getraue sie sich eher, Nein zu sagen. Und:

«Ich habe die Erwartung, dass alle mithelfen.»

Mitzuhelfen war auch für Karin Kempf von Kindsbeinen an selbstverständlich. Als Teenager sei dann aber die Landwirtschaft alles andere als «cool» gewesen, erzählte sie. «Ich heirate nie einen Bauern», habe sie sich immer gesagt, bis sie ihren späteren Ehemann kennen lernte. Später konnte der Betrieb des Onkels übernommen werden. Dieser verstarb dann sehr plötzlich. «Man hätte ihn noch viel fragen wollen», bedauert sie. Um die Ratschläge ihrer Eltern sei sie immer froh.

Die Bäuerinnen am Podium (von links): Karin Kempf, Andrea Wyrsch und Paula Zurfluh. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 20. Oktober 2021)

Damit wird klar: «So ein Betrieb ist ein hochkomplexes System», wie Martin Schaffner zusammenfasste. Der Professor richtete damit die Diskussion auf die Mithilfe anderer, ohne die ein Betrieb nicht zu führen sei. «Ein Familienbetrieb, bei dem von den Kindern bis zu den Grosseltern alle mithelfen, ist eine Herausforderung», erklärte Paula Zurfluh. «Es kann eine Win-win-Situation sein, aber auch eine Belastung.»

Auch Andrea Wyrsch bestätigte: «Wir sind auf unsere Joker angewiesen.» Auf die Mithilfe der Eltern und Schwiegereltern könnten sie immer zählen. Diese Beziehungen gelte es aber auch zu pflegen. So wird nach getaner Arbeit ein grosszügiges «Z'Abig» aufgetischt. «Kost gegen Arbeit, das ist auch heute noch so», sagte Karin Kempf. «Äs Meckli Tirrs» gebe es für Helfer, was oft mehr geschätzt werde als ein Geldbetrag. Neben dem leiblichen Wohl sei für Helfer vor allem der soziale Aspekt wichtig, hiess es auch aus dem Publikum.

Sich ab und zu was gönnen

Für den grössten Wandel sorgte wohl in den vergangenen Jahrzehnten die Technologisierung. Auch viele Bäuerinnen würden die Maschinen bedienen, bestätigten die Podiumsteilnehmerinnen. Der Komfort sei zwar besser, aber die Arbeitsbelastung nicht weniger geworden. Oft seien heute grössere Flächen zu bewirtschaften. Und wie schafft man da einen Ausgleich? «Eine Massage gibt es erst, wenn’s wehtut», sagte Karin Kempf. Um zwischendurch etwas abzuschalten, würden sie an manchen Tagen «nur das Minimum» erledigen. «Und bei der Arbeit nehmen wir uns bewusst Zeit für Pausen, um das schöne Wetter zu geniessen.» Paula Zurfluh ist überzeugt, dass Bäuerinnen meist mit einer robusten Gesundheit ausgestattet sind. Sie sagte:

«Ställe auszumisten, ist wie, gratis in den Kraftraum zu gehen.»

Es sei aber auch wichtig, sich ab und zu etwas zu gönnen.

Die Aussagen der Podiumsteilnehmerinnen wurden mit Voten aus dem Publikum ergänzt. Im Anschluss an das Podium gab es zudem für die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, bei der Begleitgruppe des Projekts eigene Statements zu platzieren. Diese wollen die Wissenschaftler nun in ihre Forschung aufnehmen.