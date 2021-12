Podiumsdiskussion Urner FDP lanciert neues Stammtisch-Format Der erste Online-Stammtisch der FDP Uri stand ganz im Zeichen der Coronapandemie. Er stiess auf sehr grosses Interesse. Urs Hanhart 23.12.2021, 05.00 Uhr

«Heute Abend ist der Auftakt zu einem Instrument, das wir in Zukunft anwenden werden», leitete Parteipräsident Ruedi Cathry die Veranstaltung ein. Am via «Zoom» abgehaltenen Online-Stammtisch vom Montag Abend nahmen rund 80 Interessierte teil, was Cathry als grossen Erfolg wertete.

Die Ständeräte Josef Dittli (FDP Uri, rechts) und Martin Schmid (FDP Graubünden) während der Wintersession der eidgenössischen Räte. Bild: Peter Schneider / Keystone (Bern, 13. Dezember 2021)

Als Gäste eingeladen waren die FDP-Schweiz-Präsidentin Petra Gössi, FDP-Ständerat Josef Dittli, FDP-Regierungsrat Urs Janett und Wirtschaft-Uri-Präsident René Röthlisberger, die zum Thema «Coronapandemie – mehr als eine Herausforderung!» mitdiskutierten. Moderiert wurde die virtuelle Veranstaltung von Florian Arnold, Redaktionsleiter bei der «Urner, Ob- und Nidwaldner Zeitung».

Bundesrat habe das Volk nicht gespürt

Leben wir in einer Diktatur? So lautete die erste Frage. «Nein, überhaupt nicht. Es hat sich erst gerade gezeigt, wie lebendig das Parlament nach wie vor ist», sagte Petra Gössi. «Wir haben so intensiv und lange debattiert, wie schon lange nicht mehr. Was wir nicht diskutieren können, sind die Öffnungsschritte, und das hat teilweise zu giftigen Debatten und Verwerfungen geführt. Im Epidemiengesetz ist das so vorgesehen.» Josef Dittli wies darauf hin, dass die Forderung, das Ende der Pandemie ins Gesetz zu schreiben, ein Ausdruck der Unzufriedenheit gewesen sei. «Bei uns im Ständerat ist die Diskussion viel sachlicher verlaufen als im Nationalrat», betone der Urner Standesvertreter und mahnte:

«Bei der Schliessung der Restaurantterrassen hat der Bundesrat das Volk nicht gespürt. Er sollte schon aufpassen, was er macht, denn die Unzufriedenheit im Volk wird von Wochenende zu Wochenende mehr sichtbar.»

Röthlisberger machte darauf aufmerksam, dass gemäss einer kürzlich gemachten Umfrage 18 Prozent der Urner Unternehmungen ihre Stabilität sehr stark gefährdet sehen. Die Gastro-, Event- und Zulieferer-Branchen seien am meisten betroffen. «Hier müssen wir Lösungen finden. Sonst werden die Mitarbeitenden und die gesamte Bevölkerung gelähmt», so der Wirtschaft-Uri-Präsident. «Wir müssen eine bessere Balance finden zwischen der epidemiologischen Lage, der Wirtschaft und Gesellschaft. Die innere Unruhe bei den Leuten wird immer grösser.» Man müsse jetzt deutlich mehr testen und beim Impfen Gas geben.

Gössi sprach in Zusammenhang mit der Impfstrategie von einer «sehr enttäuschenden Situation». Es habe von Anfang an geharzt. «Die ganze Impfgeschichte ist sehr langsam angelaufen. Es sind viele Fehler passiert und wir wissen nicht, wie es herauskommen wird bis im Sommer. Denn das Ganze ist mit vielen Unsicherheiten behaftet», kritisierte die Parteichefin, und sie fügte noch an: «Die Kommunikation ist nicht gut genug. Es fehlt immer noch an einer Perspektive in Bezug auf Lockerungsschritte und ab wann damit gerechnet werden kann.»

Verständnis für Grossdemo-Verbot

Dittli sprach sich gegen einen Impfzwang aus. Werbung für das Impfen zu machen, sei aber wichtig. Gleichzeitig bemängelte er das strategische Krisenmanagement des Bundesrats: «Am Anfang hat er es nicht so schlecht gemacht. Aber danach hat er ganz wesentliche Elemente verpasst», so Dittli. «Für mich ist es absolut unerklärlich, dass man sich so schwertut mit der Bestellung von genügend Impfstoff und mit einem IT-Tool, bei dem sich alle Impfwilligen registrieren können.»

Aufs Tapet kam auch die kürzlich von der Sicherheitsdirektion verbotene Grossdemonstration von Coronakritikern in Altdorf. Janett räumte ein, dass es sich um keinen einfachen Entscheid gehandelt habe, weil die Meinungsäusserungsfreiheit sehr hoch zu gewichten sei. In Liestal habe sich allerdings nur eine Minderheit an die Regeln gehalten. «Die Demonstration wäre schlicht nicht kontrollierbar gewesen», so Janett. Gössi zeigte Verständnis für das Verbot. In so grossen Massen zusammenzukommen, sei momentan fehl am Platz. Dittli meinte: «Grundsätzlich sollte man die politischen Rechte nicht unnötig einschränken. Der Entscheid der Sicherheitsdirektion ist aber nachvollziehbar.» Für Röthlisberger sind Demonstrationen der falsche Weg:

«Das führt nur zu einer Polarisierung und trägt nichts zu einer Lösung bei.»

«Jetzt befindet sich auch die Wirtschaft im Spital»

Mit der Frage, wo geöffnet werden sollte, taten sich die Podiumsteilnehmer schwer. Das hänge vom Verlauf der dritten Welle ab, meinte Janett. «Jetzt befindet sich auch die Wirtschaft im Spital, und sie hängt am Tropf des Staates», so der Finanzdirektor. Gössi plädierte dafür, bei den Massnahmen vermehrt auf Nachvollziehbar- und Durchsetzbarkeit zu schauen. Zugleich müsse man die Entwicklung bei den Virus-Mutationen genau im Auge behalten. Dittli blies ins gleiche Horn und betonte: «Das Virus gibt ganz klar den Takt vor. Allerdings sollte bei den Massnahmen immer die Verhältnismässigkeit gewahrt bleiben. Ausgewogenheit ist wichtig. Dann kann es der Bürger nachvollziehen.»



Im Anschluss erhielten die «Eingeloggten» Gelegenheit, den Podiumsteilnehmern Fragen zu stellen, wobei sich die meisten um die Gastrobranche und den Bildungsbereich drehten. Zu guter Letzt bat der Moderator die vier Politgrössen darum, eine Prognose abzugeben, ab wann solche Stammtische wieder in der «Beiz» durchgeführt werden können. Röthlisberger tippte auf Ende Juni, Janett sagte Sommer, Gössi Ende Juli und Dittli meinte Herbst.