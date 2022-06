Josef Dittli berichtet aus Bundebern am Online-Stammtisch

Politik Erhöhung des Militärbudgets und Fragen zur Langzeitpflege: Josef Dittli berichtet aus der Sommersession Bei der dritten Ausgabe des Online-Stammtisches der FDP Uri gab Ständerat Josef Dittli wieder Einblicke in seinen politischen Alltag in Bundesbern. 22.06.2022, 13.20 Uhr

Die Versorgungssicherheit in der Langzeitpflege beschäftigt FDP-Ständerat Josef Dittli. Bild: Peter Schneider/Keystone

Die FDP Uri führte kürzlich den dritten Online-Sessionsrückblick mit Ständerat Josef Dittli durch. Der Urner FDP-Ständerat berichtete per «Zoom» live aus der laufenden Sommersession des Ständerats in Bundesbern. Im Zentrum stand die Armeebotschaft und die Revision des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-

und Invalidenvorsorge – kurz BVG, wie aus der Mitteilung der FDP Uri hervorgeht. Geleitet wurde der Sessionsrückblick von Ivo Schillig, dem designierten Präsidenten der FDP Uri.

Im Hinblick auf die neue geopolitische Lage beschloss der Ständerat in der Sommersession eine schrittweise Erhöhung des Militärbudgets auf etwa 7 Milliarden Franken pro Jahr. Die Erhöhung des Militärbudgets sei ein «wichtiger und notwendiger Schritt», ist Josef Dittli überzeugt. Noch seien die zusätzlichen Mittel aber nicht in trockenen Tüchern, warnte er. Kein Departement spare gerne zu Gunsten der Armee. Entscheidend sei deshalb die Ausarbeitung des nächsten Budgets.

«Wer sich einsetzt, setzt sich aus»

Stark eingesetzt hatte sich Dittli auch bei der Revision des BVG. Er forderte höhere Übergangsrenten und wurde dafür jüngst stark kritisiert. Doch davon lässt sich Dittli nicht beeindrucken: «Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Mit dem muss man im Ständerat umgehen können», wird der FDP-Ständerat in der Mitteilung zitiert. Nachdem der Kommissionsvorschlag im Ständerat chancenlos war, reichte Josef Dittli einen Kompromissvorschlag als Einzelantrag ein. Sein Kompromissvorschlag würde im Gegensatz zur Lösung der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit nur 12 Milliarden statt 25 Milliarden Franken kosten.

In seinem jüngsten Vorstoss will Dittli vom Bundesrat wissen, wie dieser angesichts der Alterung der Gesellschaft die Versorgungssicherheit in der Langzeitpflege und -betreuung gewährleisten will. Anlass zur Interpellation gab ein alarmierender Bericht des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) zur Alterung der Gesellschaft. Gemäss dem Bericht des Obsan benötigt die Schweiz knapp 55’000 zusätzliche Langzeitbetten bis ins Jahr 2040 und in der Spitex-Pflege sei mit rund 100’000 zusätzlichen Patienten zu rechnen.

Geleitet wurde der Online-Stammtisch von Ivo Schillig. Schillig ist designierter Nachfolger von Ruedi Cathry als Präsident der FDP Uri. Der nächste Online-Sessionsrückblick der FDP Uri findet am 29. September statt. (pd/RIN)