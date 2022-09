FDP-Ständerat Josef Dittli kandidiert erneut für den Ständerat

Politik Josef Dittli will Ständerat bleiben Nach sieben Jahren im Ständerat kandidiert Josef Dittli bei den Wahlen 2023 für eine letzte Legislaturperiode. Zur Entlastung wird er aber Ende Mai 2023 als Präsident des Krankenversichererverbandes Curafutura zurücktreten. 09.09.2022, 11.59 Uhr

Ständerat Josef Dittli, FDP, Attinghausen. Bild: PD

FDP-Ständerat Josef Dittli wird anlässlich der Ständeratswahlen 2023 erneut für eine Legislatur kandidieren. Er hat bereits zwei Legislaturperioden im Ständerat absolviert, dies wird seine letzte Kandidatur sein. Er fühle sich gesund und motiviert, sich weiterhin den politischen Herausforderungen zu stellen und die Interessen des Kantons Uri in Bern zu vertreten, schreibt Dittli in einer Medienmitteilung. Für die Bewältigung der Coronapandemie und der Konsequenzen des Kriegs in der Ukraine wolle er seine Kompetenzen gewinnbringend einsetzen.