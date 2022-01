JSVP Uri nominiert Martin Christen für Landgericht

Politik JSVP Uri stellt Martin Christen für die Ersatzwahl am Landgericht Die Jungpartei sagt dreimal Nein: Zum Massnahmenpaket für die Medien, zur Initiative zum Verbot von Tier- und Menschenversuchen sowie zur Tabakwerbung-Initiative. 26.01.2022, 11.35 Uhr

Die JSVP Uri führte am Donnerstag ihre Parteiversammlung in Altdorf durch, an welcher sie die Parolen für die kommenden Abstimmungen und Wahlen beschloss. «Die Initiative zum Verbot von Tier- und Menschenversuchen, die Initiative zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung sowie das Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien werden wärmstens zur Ablehnung empfohlen», schreibt die Jungpartei in ihrer Mitteilung. Nur die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben werde zur Annahme empfohlen.