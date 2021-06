Arth-Goldau: SBB schliesst Depot. Urner Regierung interventiert.

Politik SBB Cargo schliesst Depot in Arth-Goldau – Urner Regierung intervenierte dagegen Der Standort von SBB Cargo in Arth-Goldau schliesst bis Ende 2022. Vom geplanten Abbau sind 33 Urner Lokführer betroffen. Der Regierungsrat intervenierte Anfang Jahr mehrmals dagegen. Doch am Entscheid gibt es wohl nur wenig zu rütteln. Anian Heierli 21.06.2021, 17.00 Uhr

Eisenbahnerdorf? Von wegen. Erstfeld hat ein Stück Geschichte verloren. Noch vor 50 Jahren arbeiten hier 70 Kondukteure und Zugbegleiter. Doch auf Ende 2020 hiess es dann Lichterlöschen im Depot. Auch die verbleibenden 13 Mitarbeiter verloren ihre Stelle am Standort und mussten einen längeren Arbeitsweg nach Bellinzona, Luzern oder Zürich in Kauf nehmen (wir berichteten). Letztlich standen auch der Erstfelder Gemeinderat und die Urner Regierung mit ihrer Intervention bei den SBB auf verlorenem Posten.

Doch damit nicht genug. Der Kahlschlag in der Zentralschweiz geht weiter. Seit einem Jahr ist bekannt, dass auch der Standort von SBB Cargo in Arth-Goldau bis Ende 2022 aufgehoben wird. Vom geplanten Abbau sind 45 Lokführerstellen betroffen, 33 dieser Mitarbeiter leben im Kanton Uri, viele von ihnen in Erstfeld (wir berichteten). Einer, der sich dagegen wehrt, ist der ehemalige Lokführer Urs Kieliger (SP, Erstfeld). In einer Interpellation wollte er von der Regierung wissen, wann man über die Schliessung des Standortes Arth-Goldau informiert wurde, und wie man gegen diesen erneuten Abbau von Arbeitsplätzen in der Zentralschweiz antreten will?

Laut SBB Cargo gibt es einen politischen Auftrag zur Liberalisierung des Güterverkehrs. Symbolbild: Ralph Ribi (19. Juli 2019)

Nun zeigt die Antwort des Regierungsrats, dass dahingehend einiges versucht wurde. Darin steht: «Die Volkswirtschaftsdirektion wurde am 9. November 2020 in einem Videocall der SBB Cargo über die Schliessung des Standorts Arth-Goldau informiert.» Dabei habe man sein Unverständnis über den Entscheid bekundet und angekündigt, die Konzernspitze der SBB in dieser Angelegenheit zu kontaktieren. Das wurde dann auch gemacht: Am 14. Januar 2021 hat eine Delegation des Regierungsrats mit SBB-CEO Vincent Ducrot und dem SBB-Infrastuktur-Leiter Peter Kummer gesprochen. Doch die unmissverständliche Beanstandung der Schliessung hatte keinen Erfolg. So hiess es, dass die eigenständige Konzerngesellschaft SBB Cargo ihre unternehmerischen Entscheide unabhängig vom Mutterhaus fälle. Mit anderen Worten: Man hat keinen Einfluss.

SBB Cargo spürt Druck zu mehr Wirtschaftlichkeit

Am 1. Februar 2021 fand deshalb ein persönlicher Austausch zwischen der Urner Volkswirtschaftsdirektion, SBB Cargo-CEO Désirée Baer und SBB-Regionenleiterin Ost Daria Martinoni statt. «Die Gespräche haben letztlich aber aufgezeigt, dass eine Aufhebung des Entscheids für SBB Cargo keine Option ist», schreibt die Regierung. Das Argument der Konzerngesellschaft: Man habe einen politischen Auftrag zur Liberalisierung des Güterverkehrs und einen Druck zu mehr Wirtschaftlichkeit. Aufgrund dieser Vorgaben kommt es zu «Optimierungen» auf allen Ebenen: in der Produktion des Güterverkehrs, beim Netzangebot, in der Logistik und beim Personal. Will heissen, unternehmerische Überlegungen stehen vor regionalpolitischen. Der Regierungsrat stellt fest,

«dass die einst wichtige volkswirtschaftliche Bedeutung der Bundesbetriebe im Kanton Uri durch den Abbau von Arbeitsstellen, Produktionsplätzen und Dienstleistungen seit Jahren schwindet».

Dennoch seien Bundesbetriebe für den Kanton Uri nach wie vor wichtig. Man will die Zusammenarbeit mit den Bundesbetrieben weiterhin pflegen, damit verbleibende Arbeitsplätze auch in strukturschwachen Regionen erhalten bleiben.

Insofern hält die Regierung in ihrer Antwort dann auch am Projekt «Perspektive Erstfeld» fest. Daran beteiligt sind die Gemeinde, der Kanton, die SBB und die Südostbahn. Vier Arbeitsgruppen sollen Alternativen für die Zukunft suchen in den Bereichen Bahn, Tourismus, Wohnraum und Technologie.

Urs Kieliger: «Regierung war zu zahnlos»

Interpellant Urs Kieliger zeigte sich auf Anfrage «enttäuscht» über die Antwort der Regierung. «Aus meiner Sicht ist man zahnlos vorgegangen», so der SP-Landrat. Er vermisst diesbezüglich ein Gespräch mit dem Verwaltungsrat der SBB Cargo, sofern dieses nicht stattgefunden habe. Aus seiner Sicht hätte man beispielsweise auch die Lokführer-Gewerkschaft SEV-LPV kontaktieren können. Kieliger will an der Session vom 30. Juni vertieft auf die Antwort eingehen. Er räumt aber ein gewisses Verständnis dafür ein, dass die Urner Regierung nur begrenzten Einfluss auf unternehmerische Entscheide der SBB Cargo hat.