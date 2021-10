Politik Urner alt Nationalrat Beat Arnold ist verstorben Im Alter von von 43 Jahren ist der ehemalige Urner Nationalrat Beat Arnold am Wochenende verstorben. Er hatte an den Folgen eines Hirntumors gelitten. Florian Arnold 11.10.2021, 08.33 Uhr

Beat Arnold ist am Sonntag im Kantonsspital Luzern an den Folgen eines bösartigen Hirntumors erlegen. Das teilten Freunde der Familie der Urner Presse am Montag mit. Seit Herbst 2018 unterzog sich Arnold mehreren Operationen, die Teile des Tumors entfernen sollten. «Die anschliessenden Chemotherapien und Behandlungen haben Arnold die letzten Kräfte geraubt», heisst es in der Mitteilung.