Urner Polizei gibt in Einkaufszentren Tipps gegen Einbrüche Mit der beginnenden Einbruchs-Saison plant die Kantonspolizei Uri Standaktionen, um präventive Massnahmen vorzustellen. 23.10.2020, 17.25 Uhr

(pd) Durch die bevorstehende Zeitumstellung wird es abends früher dunkel. Tendenziell steigen dadurch auch die Einbruchszahlen an. Am nationalen Tag des Einbruchschutzes, am 26. Oktober 2020, finden daher schweizweit Präventionsaktionen der Polizei statt.