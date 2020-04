Polizei hat 759 Fahrzeuge angehalten Aktuell sind in Uri noch 3 Corona-Patienten hospitalisiert. 14.04.2020, 20.00 Uhr

Corona Der Kantonale Führungsstab (Kafur) hat sich am Montag zum ersten Lagerapport nach Ostern getroffen. «In den vergangenen Tagen gingen nur wenige Anfragen über die Kontakttelefonnummer des Kafur ein», heisst es in einer Mitteilung. Die Kantonspolizei hält derweil fest, dass sich die Bevölkerung im Kanton Uri über die Ostertage zum grössten Teil an die Vorschriften des Bundes gehalten habe.