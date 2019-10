Polizei lobt Verhalten auf der Strasse zum Schulbeginn Nach den Herbstferien macht die Kantonspolizei Uri wieder auf die Schulkinder auf den Strassen aufmerksam.

Von links: Reto Pfister, Dimitri Moretti und Mario Danioth stellen den Schulkindern sowie den Verkehrsteilnehmern ein gutes Zeugnis aus. (Bild: PD)

(RIN) Am vergangenen Montag, 21. Oktober, begann in Uri nach den Herbstferien wieder der Schulunterricht. Deshalb waren auf den Urner Strassen und insbesondere im Bereich der Schulwege zahlreiche jüngere Kinder unterwegs. Mit dem Ziel, die Sicherheit entlang der Schulwege zu erhöhen, ist auch die Kantonspolizei Uri wieder vermehrt auf den Strassen präsent, führt ausserdem Kontrollen durch und gibt präventive Tipps für den Verkehr.

Bei einer der Schulwegkontrollen in Altdorf waren auch Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti sowie Polizeikommandant Reto Pfister vor Ort. «Ich bin überrascht, wie viel Verkehr vor dem Schulhaus herrschte», so Dimitri Moretti. «Aber es freut mich auch, wie diszipliniert sich alle Schüler entlang der Strasse verhalten haben.»

Positive Bilanz zu Kontrollen wird gezogen

Beide zeigten sich überzeugt, dass mit der Kampagne «Achtung, Kinder überraschen – rechnen Sie mit allem» sowie den ergänzenden Kontrollen wichtige Beiträge für mehr Sicherheit entlang der Schulwege geleistet werden.

Die Kantonspolizei Uri zieht eine positive Bilanz zu den Schulwegkontrollen Anfang dieser Woche. Die Verkehrsteilnehmer hätten grosse Rücksichtnahme gezeigt und das Kontrollergebnis fiel dementsprechend erfreulich aus. Die Schulwege werden auch künftig durch die Kantonspolizei Uri überwacht und kontrolliert.

Weiterhin weisen in den Gemeinden Plakate der Kampagne «Achtung, Kinder überraschen – rechnen Sie mit allem» auf die Gefahren im Strassenverkehr auf und neben dem Schulweg hin. Fahrzeuglenker werden darauf aufmerksam gemacht, dass sich insbesondere Kinder auf dem Trottoir oder auf der Strasse oft überraschend verhalten und sich so in Gefahr bringen können.