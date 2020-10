Polizei stellt bei Hausdurchsuchung in Gurtnellen Betäubungsmittel und Bargeld sicher Bei einer Razzia in einem Einfamilienhaus in Gurtnellen stiess die Urner Kantonspolizei auf eine Hanf-Indooranlage, Betäubungsmittelutensilien und eine grössere Menge Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken. 05.10.2020, 17.53 Uhr

Hanfpflanzen im Keller des durchsuchten Einfamilienhauses in Gurtnellen. Bild: Kantonspolizei Uri

(dvm) Aufgrund eines laufenden Ermittlungsverfahrens in Zusammenhang mit einem Betrugsdelikt in einem anderen Kanton führte die Kantonspolizei Uri im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat am Donnerstag eine Hausdurchsuchung in Gurtnellen durch.