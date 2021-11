Polizeimeldung Vermisster Urner wieder aufgetaucht Seit Samstag, 27. November, wurde ein Mann vermisst. Die Polizei meldet nun, dass der Mann wohlbehalten angetroffen wurde. 28.11.2021, 14.56 Uhr

Der seit Samstag, 27. November, in Wassen vermisste Mann konnte am Sonntagnachmittag wohlbehalten angetroffen werden. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden keine weiteren Auskünfte erteilt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.