Pony M. spricht im Kellertheater über Liebe in allen Variationen Weil ihr im April geplanter Auftritt abgesagt werden musste, tritt die Komikerin am Samstag im Kellertheater im Vogelsang auf. Die Besucher können sich auf ein «Best-of» freuen. 12.10.2020, 17.52 Uhr

(pd/jb)

Am Samstag kommen Comedy-Fans im Kellertheater im Vogelsang voll auf ihre Kosten. Die Schweizer Kolumnistin und Komikerin Pony M. macht auf ihrer Lesetour im Altdorfer Kellertheater Halt. Seit mehr als fünf Jahren widmet sie sich allem, was uns und die Welt bewegt. Ihr absolutes Herzensthema ist und bleibt jedoch die Liebe. Deshalb steht ihre Lesetour ganz im Zeichen dessen, was unsere Herzen verbindet, sie zu schmelzen und zu brechen vermag. Eine Hommage an das Höchste aller Gefühle.

Die Schweizer Kolumnistin und Komikerin Pony M. Bild: PD

Pony M. liest ein «Best-of» ihrer Texte aus den vergangenen fünf Jahren, über die Liebe zu den Eltern, zu den Freunden, über Liebeskummer, Dating und Herzschmerz – und letztlich auch über die Liebe zu sich selbst. Um 19.30 Uhr geht’s los. Es ist der zweite Anlauf für Pony M., die Bühne des Kellertheaters im Vogelsang zu erobern. Der Event war ursprünglich im April geplant und musste aufgrund der Weisungen zum Coronavirus verschoben werden. Die für den 18. April gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sollte ein Ticketkäufer am Verschiebedatum nicht teilnehmen können, wird das Ticket an der Tourist Information in Altdorf (Schützengasse 11) zurückerstattet.

Informationen zum Schutzkonzept im Kellertheater im Vogelsang und Tickets für den Comedy-Abend gibt es unter www.kiv.ch.