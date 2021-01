Porträt Der «Geissentony» übernimmt in der Gemeinde das Zepter Der Bergbauer Tony Arnold aus Spiringen ist kein gewöhnlicher Gemeindepräsident. Doch das Politisieren hat er nachweislich im Blut. Florian Arnold 09.01.2021, 05.00 Uhr

Er ist kein Manager in Anzug und Krawatte, der neben seinem Job auch noch Politik für die Gemeinde betreibt. Er ist nicht der Magistrat mit Aktenköfferchen, Gel im Haar und Headset am Ohr. Vielmehr ist Tony Arnold ein typischer Bergler. Geerdet. Mit viel Lebenserfahrung, einer, den kein Sturm aus der Ruhe bringt.

Der Anfahrtsweg zu seinem «Heimät» ist dieser Tage besonders abenteuerlich. Der Neuschnee auf dem Natursträsschen von Urigen an der Getschwiler Kapelle vorbei stellt den Vierradantrieb des Geschäftsautos auf die Probe. Der Schnee dämpft den Lärm, einzig der junge Hund vor der Haustür kläfft. Sein Herrchen öffnet die Tür: Üppiger Bart, freundliches Lächeln, ein Hosenträger hält das Schwingerhemd und die weite Arbeiterhose im Zaum, darunter zwei nackte Füsse. So präsentiert sich der neue Gemeindepräsident von Springen: Tony Arnold-Christen, 73-jährig, pensionierter Landwirt.

Zu Tony Arnolds Markenzeichen zählen neben seinem üppigen Bart auch seine Holzschuhe. Bild: Florian Arnold (Spiringen, 6. Januar 2021)

Eine Dynastie an Gemeindepräsidenten

Er setzt sich an den Küchentisch und stopft seine Tabakpfeife. «Politik habe ich wahrscheinlich im Blut.» 120 Jahre sei es her, als sein Grossvater väterlicherseits als 25-Jähriger in den Gemeinderat von Spiringen gewählt wurde. Und mütterlicherseits waren sein Grossvater, Urgrossvater und Ur-Urgrossvater Gemeindepräsident von Unterschächen, dazu ein Onkel und drei Cousins. Die Öffentlichkeit habe ihn immer interessiert und seine Meinung zu sagen, war für ihn nie ein Stress, das sei sein Erbe.

Die Liste mit «Ämtchen», die Tony Arnold in seinem Leben schon innehatte, ist lang. Ein kleiner Auszug aus seinem Vereins-, Verbands- und Organisationsleben: Jugendverein, Landjugend, landwirtschaftliche Baugenossenschaft, Pächterverband der Innerschweiz, Alpverbesserung Sittlisalp, Alpvogt, Präsident der Viehzuchtgenossenschaft Spiringen sowie der Ziegenzuchtgenossenschaft Schächental und Umgebung. Schliesslich war er Kerzenvogt und Sennenvater der Sennenbruderschaft:

«Das war ein Höhepunkt in meinem Leben.»

Tony Arnold nimmt als Sennenvater an der Michaelsgemeinde in Spiringen Glückwünsche entgegen. Bild: Urs Hanhart

120 bis 180 Termine im Jahr

Seine politischen Sporen verdiente er zudem im Landrat ab. Er war von 1988 bis 2000 Mitglied des Urner Kantonsparlaments. Und vor sieben Jahren schliesslich wurde er in den Gemeinderat gewählt. «Landrat und Gemeinderat – das sind Welten», sagt Arnold. Während man im Parlament als einer von 64 nur bedingt Einfluss nehme, könne man als Gemeinderat etwas bewirken. Das Amt fordere aber auch: Im vergangenen Jahr seien es trotz Corona immerhin 120 Termine gewesen, und 180 könnten es in einem «gewöhnlichen Jahr» werden. Als Pensionierter habe er Zeit dafür:

«Langeweile gibt es für mich nicht».

Obwohl er das Präsidialamt als eine Ehre ansieht, betont Tony Arnold, dass er es nicht gesucht habe. «Aber es ist mein Beitrag daran, dass unsere Gemeinde die Strukturen behalten kann.»

Für grosse Träumereien reicht das Geld nicht

«Ein schönes Erholungsgebiet mit naturnaher, gepflegter Landwirtschaft und einer intakten Gesellschaft», so schwärmt der neue Gemeindepräsident von seinem Spiringen. Das Spezielle an der Gemeinde sei sicherlich, dass sie aus zwei Dörfern bestehe:

«Mit dem Urnerboden haben wir ein sehr schönes Alp- und Tourismusgebiet. Es bedingt aber auch, dass wir Infrastruktur in doppelter Ausführung anbieten müssen.»

Er meint damit etwa den ÖV und die Feuerwehr – und die Kinder vom Urnerboden, die in Linthal GL zur Schule gehen. Im Winter ist das Gemeindegebiet nur über einen 130 Kilometer langen Umweg erreichbar.

Arnold will nichts beschönigen: Die Berggemeinde ist ressourcen- und finanzschwach. Immerhin ist er stolz darauf, dass er als Verwalter der Gemeinde die vergangenen sieben Jahre jeweils ein knapp positives Ergebnis der Gemeinderechnung vorlegen konnte. Stets sei aber klar: «Wir müssen schauen, dass wir nicht viel mehr ausgeben, als wir einnehmen können.» Das gilt auch für künftige Projekte. «Man muss alles genau abwägen.» Platz für grosse Träumereien gebe es nicht.

Die Gemeinde Spiringen in Zahlen Anzahl Einwohner: 842

Anzahl Schüler: 71

Anzahl Gastwirtschaften: 7 Betriebe (Kiosk, Restaurant, Naturfreundehaus)

Anzahl Unternehmen: 34 juristische Personen im Jahr 2020 (aus dem Steuerregister)

Gemeindesteuerfuss: unverändert bei 115 Prozent

Kapitalsteuerfuss: unverändert bei 2,4 Promille

Vermögen/Schulden pro Kopf: 3575 Franken (Stand: 2019)

Sitze im Gemeinderat: 7

Davon vakante: 0

Einen Traum soll sich die Gemeinde aber bald erfüllen können. Im Holzboden ist eine Kunsteisbahn geplant. «Wir haben die nötigen Flächen an einem schattigen, kühlen Ort, was energietechnisch sicher ein Vorteil ist», sagt Arnold. Zudem gebe es Parkiermöglichkeiten, welche das Dorf nicht belasten würden. «Die Eisbahn ist mit dem ÖV erreichbar und liegt nur sieben Kilometer von Altdorf weg, was eine minimale Distanz ist.» Arnold ist überzeugt:

«Es gibt in Uri eine grosse Begeisterung fürs Eishockey.»

Mit dem bestehenden Mehrzweckgebäude könne auch ein Teil der Infrastruktur angeboten werden. «Für die Realisierung und Finanzierung sind wir aber auf die Solidarität und Mithilfe von aussen angewiesen, dafür wird es aber die erste ligakonforme Eisbahn im Kanton Uri sein.» Positiv für Spiringen sei, dass mit dem Betrieb auch einige Winterarbeitsplätze geschaffen werden.

In Spiringen soll bald eine Kunsteisbahn entstehen. Auch Natureisbahnen wie hier in der Gemeinde Simplon erfreuen sich grosser Beliebtheit. Bild: PD

Darüber hinaus wird die Gemeinde Spiringen dieses Jahr die letzte Etappe für die Sanierung des Kreisschulhauses in Angriff nehmen. Diese wird auch von der Gemeinde Unterschächen mitgetragen.

«Finanziell kann man nichts einsparen»

Und was ist mit einer Fusion mit Unterschächen und Bürglen? Tony Arnold winkt ab: «Ich bin skeptisch.» Er habe jene Zusammenschlüsse in Glarus genau mitverfolgt. Diese hätten zwar eine gewisse Entlastung gebracht, gerade etwa was die Besetzung der Behörden anginge.

«Finanziell kann man aber mit einer Fusion praktisch nichts einsparen.»

Je grösser das Gebiet sei, desto grösser werde die Verwaltung. «Das kostet x-mal mehr.» Wichtig sei für ihn, dass man vor allem mit der Gemeinde Unterschächen weiterhin eine gute Zusammenarbeit pflegt, wie heute bei der Schule und anderen Bereichen. Auch sonst kann Arnold den kleineren Strukturen viel mehr abgewinnen als den grösseren. «Man kennt das Gebiet praktisch auf den Quadratmeter genau und man weiss, von was man spricht.»

Mit der Pfeife an der Sitzung

Sein Credo im Gemeinderat: «Ich will die Welt nicht verändern, das tut sie schon von alleine.» Bewährtes behalten und gegenüber Neuem offen sein, das war auch im Coronajahr wichtig. Die Sitzungen fanden plötzlich am Computer statt. «Mit etwas Starthilfe kommt man rasch zurecht», sagt Tony Arnold. Der neuen Situation kann er zudem etwas ganz Spezielles abgewinnen: «So kann ich wenigstens während der Sitzung Pfeife rauchen.»

Doch gibt es etwas, das den Bergler aus der Ruhe bringt? «Wenn es anonyme Anschuldigungen gegenüber dem Gemeinderat gibt, macht mich das hässig.» Denn die Kollegialität sei ihm wichtig. «Wir haben eine gute Verwaltung.» Und man arbeite innerhalb des Gremiums gut zusammen. «Ausserhalb der Sitzungen könnte man fast meinen, wir hätten nie Meinungsverschiedenheiten. Dabei wissen wir einfach Politisches und Privates zu trennen.»

25-facher Grossvater

Tony Arnold fürchtet sich nicht vor einer Abwanderung. «In Spiringen gibt es so viele Haushalte wie noch nie. Nur sind diese halt kleiner geworden», was unter dem Strich einem Bevölkerungsschwund über die vergangenen Jahrzehnte entspricht. An ihm solls übrigens nicht liegen. Auf dem Bild über dem Küchentisch sind neben ihm und seiner Frau Rosi zehn Kinder zu sehen. Und mittlerweile darf sich «dr Häirchä Teenu» – so sein Übername – 25-facher Grossvater nennen.

Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Für den Fototermin vor der Haustüre bei leichtem Schneetreiben sei es ihm barfuss zu kalt, meint er. Kurzerhand schlüpft er in seine beiden Holzschuhe – sie sind neben seinem üppigen Bart eines seiner Markenzeichen.

Tony Arnold-Christen, genannt «Geissentony» ist neuer Gemeindepräsident von Spiringen. Bild: Florian Arnold (Spiringen, 6. Januar 2021)

