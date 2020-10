Porträt Der neue Vikar von Altdorf schätzt eine Prise Provokation Er ist Oberstufenlehrer und seit vergangenem Jahr auch geweihter Priester des Bistums Chur. In Altdorf wirkt Armando Auf der Maur neu als Vikar mit – und setzt dabei auf Predigten, die wachrütteln sollen. Lucien Rahm 30.10.2020, 17.00 Uhr

Seine letztjährige Allerheiligen-Predigt habe stark polarisiert, sagt Armando Auf der Maur. Er hatte sich erlaubt, die Messe im Urner Oberland in Analogie zu einer Generalversammlung einer Aktiengesellschaft zu bringen. «Das Gedenken der Verstorbenen des vergangenen Jahres war Teil des Jahresrückblicks, das Evangelium entsprach den Statuten», sagt der Mann aus Unteriberg SZ. Einige Reaktionen der Kirchenbesucher seien zwar positiv gewesen. Doch hinter vorgehaltener Hand habe es Kritik gegeben. Dieses Jahr werde er sich etwas weniger provokativ geben.

Vikar Armando Auf der Maur vor der St.-Martin-Kirche in Altdorf. Bilder: Urs Hanhart (21. Oktober 2020)

Der 42-jährige geweihte Priester ist seit Anfang August als Vikar im Seelsorgeraum Altdorf tätig. In dieser Funktion nimmt er grundsätzlich die gleichen Aufgaben wahr wie der Pfarrer, trägt aber nicht die gleiche Verantwortung wie dieser, der grundlegende Entscheide für den Seelsorgeraum trifft. Auch Auf der Maur hält somit unter anderem Messen ab, kann Beichten abnehmen oder die Krankensalbung spenden. Zuvor hat er dies kurzzeitig in Unteriberg gemacht, anschliessend auch im Urner Oberland.

Bis er diese Aufgaben ausführen durfte, habe es aber ein wenig Geduld gebraucht. Auf der Maur studierte Theologie und Philosophie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. «Das war ein grossartiges Erlebnis, Weltkirche in dieser Stadt erfahren zu dürfen und bei den Jesuiten die Ausbildung zu erhalten», beschreibt er sein Studium rückblickend. Durch den Kontakt mit Theologiestudenten aus allen Erdteilen habe er aufgezeigt bekommen, wie Kirche auch sein kann.

Als er zurück in der Schweiz war, liess sich Auf der Maur an der damaligen Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz zum Oberstufenlehrer ausbilden. In diesem Job ist er heute auch hauptberuflich tätig. Er ist Klassenlehrer einer Oberstufenklasse an der Kreisschule Schächental. «Ich bin froh, habe ich beide Ausbildungen gemacht.» Gerade als Religionslehrer, was Auf der Maur ebenfalls ist, sei es von Vorteil, auch pädagogisch geschult zu sein.

«Vielleicht war ich etwas zu ehrlich»

Irgendwann bewarb sich Auf der Maur in dieser Zeit dann in Chur um die Priesterweihe. Zunächst kam der Bischofsrat, der über die Zulassung der Bewerber entscheidet, dem seit der Kindheit Auf der Maurs bestehenden Wunsch, Priester zu werden, aber nicht nach. «Ich bin ein Mensch, der sehr direkt ist und auch provoziert. Vielleicht war ich jeweils etwas zu ehrlich.» Gewisse Personen hätten daher bei seiner Weihe wohl «auf die Bremse gedrückt». Doch was auch immer das Problem gewesen sein mag: Irgendwann habe der Bischofsrat dann eingelenkt. Und so konnte Auf der Maur im Frühling des vergangenen Jahres seine Priesterweihe feiern – und ist seither neben seinem Lehrerberuf auch in dieser Funktion tätig.

Derzeit sei es zwar streng, nebst der Lehrtätigkeit noch jener als Priester nachzugehen. «Aber am Wochenende in der Kirche zu sein, bereitet mir dennoch Freude, und auch die vielen Stunden mit ‹meinen› Schülern möchte ich nicht missen.» Seine beiden Arbeitsorte erreicht der Schwyzer mittlerweile von Flüelen aus. Sein Engagement bei zwei unterschiedlichen Arbeitgebern habe auch Vorteile, sagt der Hobbykletterer, der diesen Sommer auf Eiger und Jungfrau war. «Man steht immer besser da, wenn man noch Lebenserfahrung ausserhalb der Kirche sammeln darf.» So komme man als Priester auch authentischer rüber. «Und das ist mir ein Anliegen – dass es authentisch ist.»

Auch Jesus habe seine Zuhörer herausgefordert

Ein anderes Anliegen ist es Auf der Maur aber auch, vermeintlich Authentisches als das darzustellen, was es eigentlich ist. «Die Lehre der Kirche ist nicht, dass die Geschichte von Adam und Eva genauso geschehen ist. Sie ist von den Israeliten in Babylon geschrieben worden. Denen ging es nicht darum, Augenzeugenberichte zu verfassen. Die Schöpfungsgeschichte sollte ein Erklärungsversuch sein, basierend auf den Erfahrungen, die die Israeliten im Laufe der Jahrhunderte mit ihrem Gott machen durften.» Als Religionslehrer, aber auch in seinen Messen, weise er jeweils auf entsprechende Bibelstellen hin und zeigt auf, wie diese ausgelegt werden können. «Gerade die Philosophie lehrt einen dieses Denken und das Sezieren solcher Dinge.»

Und um seine Botschaft rüberzubringen, setzt Auf der Maur eben auch gerne auf die eingangs erwähnte Provokation. Dass einige Besucher zwischendurch etwas pi­kiert seien, könne dabei vorkommen. «Aber ich bemühe mich, so zum Denken anzuregen, ohne dabei den Bogen zu überspannen oder jemanden zu verletzen», sagt der Vikar. «Doch die Predigt soll auch eine Möglichkeit sein, die Leute etwas zu rütteln. Jesus hat das in seinen Gleichnissen ebenfalls gemacht.» Wie Auf der Maur am Sonntag, 1. November, seine Allerheiligenmesse gestalten wird, will er noch nicht verraten. Wie sich eine weniger provokative Predigt von ihm anhört, können Besucher zum Beispiel ab 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin erleben.