Porträt Der Urner Andreas Banholzer war elf Jahre lang an der Spitze des Waadtländer Tourismus – nun schlägt er neue Wege ein Während fünf Jahren war Andreas Banholzer Tourismusdirektor in Uri, dann wechselte er für elf Jahre an die Spitze des Waadtländer Tourismus. Er erzählt von den Unterschieden der beiden Kantone sowie von ihren Vor- und Nachteilen. Und er verrät, was er von den geplanten Marinas an der Isleten hält.

Andreas Banholzer redet gerne. Nicht, dass das stören würde. Man hört ihm gerne zu, denn der ehemalige Tourismusdirektor des Kantons Waadt weiss vieles zu erzählen. Banholzer kam 2008 von Uri ins Waadtland. «Der Liebe wegen», sagt er. Seine Frau, eine Waadtländerin, lernte er an der Tourismusfachschule in Siders VS kennen. «Sie hat sich dann durchgerungen, in den fünf Jahren, in denen ich Geschäftsführer bei Tourismus Uri war, zu mir zu kommen», so der zweifache Vater. «Und irgendwann kam dann logischerweise die Gegenfrage, ob ich mit ihr in den Kanton Waadt käme.»

Blick in die Ferne: Für Andreas Banholzer ist eine Zeit der Neuorientierung angebrochen. Bild: PD

Bei Uri Tourismus – damals noch Tourist-Info Uri – hatte Banholzer die touristische Entwicklung des Kantons massgebend mitgeprägt. «Es war eine spannende Zeit», sagt er. Als dann gegen Ende seiner Tätigkeit im Urnerland das Grossprojekt in Andermatt bekannt wurde, wusste er: «Jetzt kommt es gut.» Banholzer wechselte in die Westschweiz an die Spitze des Waadtländer Tourismus. Dort sollte er elf Jahre bleiben – bis im Februar dieses Jahres.

Es waren andere Dimensionen, die den Urner in der Westschweiz erwarteten – «etwa die geografischen Ausmasse», sagt er. Der Kanton Waadt habe rund 820’000 Einwohnerinnen und Einwohner, in Uri seien es «ein paar weniger», so Banholzer lachend. Hier habe man durch den Kanton fahren und immer wieder mal winken können: «Man kannte sich.» Im Waadtland fast undenkbar. Doch finanziell bringe die Gegend einige Vorteile. Über acht Millionen Franken Budget steht dem Waadtländer Tourismus jährlich zur Verfügung, rund 30 Mitarbeitende sind einzig dafür beschäftigt, den Reise- und Fernverkehr im Kanton zu bewerben und zu koordinieren. «In Uri musste man dem Geld oft hinterherrennen», so Banholzer. Manchmal sei es schwierig gewesen, die Finanzierung zu finden für touristisches Marketing, das nicht nur nationale, sondern auch internationale Reichweite hat.

Er brachte das Waadtland bis nach New York

Mit Hilfe der vorhandenen Ressourcen kurbelte Banholzer den Waadter Tourismus an. Er setzte dabei vor allem auf die Hotellerie: «Rund eine Milliarde Franken wurde in den vergangenen zehn Jahren in die Errichtung, Sanierung und in die Infrastruktur von Hotelanlagen investiert.» Der Geschäftstourismus florierte, vor allem in den grösseren Städten wie etwa Montreux, Lausanne oder Yverdon-les-Bains.

Doch auch über die Landesgrenzen hinaus sollte Waadt bekannt werden. Repräsentantinnen und Repräsentanten in Ländern wie den USA, Russland und China sollten die örtlichen Medien über den Westschweizer Kanton informieren und Reisen in die Schweiz schmackhaft machen. «Ziel war es aber nie, den Massentourismus zu mobilisieren, sondern kleine Gruppen und Einzelpersonen anzusprechen und ihnen alle Aspekte des Tourismus zu vermitteln», sagt Banholzer. So sollten diese nicht nur «teure Schweizer Uhren kaufen», sondern etwa auch die Waadtländer Alpen kennen lernen. Den Kanton international bekannt zu machen, gelang dem Urner. So brachte Banholzer ihn in seiner zehnjährigen Tätigkeit im Waadtländer Tourismus zweimal auf die Spitzenposition der «New York Times»-Auswahl von Reisezielen.

Marinas an der Isleten findet er spannend

Der Kanton Waadt ist für Banholzer sein Zuhause geworden. Wenn er von der Westschweiz spricht, sagt er «wir» oder «uns», auch ein paar «Voilàs» füllen seine Sätze. Fühlt er sich nun als Waadtländer, nicht mehr als Urner? So sei es ganz und gar nicht. «Ich bleibe meinem Heimatkanton treu», sagt er. Vor einigen Jahren wurde er zum Botschafter des Kantons Uri ernannt und er verfolge noch immer mit grossem Interesse die touristischen Entwicklungen im Kanton. Auch jene an der Isleten. Dazu meint er lachend:

«Jetzt muss ich schauen, was ich sage. Nicht, dass ich dann nicht mehr nach Uri kommen kann.»

Denn Banholzer ist den geplanten Marinas auf der Halbinsel freundlich gesinnt. «Bereits, als ich noch in Uri tätig war, war das Areal ein politisches Dauerthema.» Schon damals habe man oft darüber gesprochen, dass man damit etwas anfangen könne, gemacht habe jedoch nie jemand was. «Sawiris' Idee finde ich spannend. Und wenn jemand bereit ist, dieses unternehmerische Risiko einzugehen, würde ich ihn machen lassen.»

Nach seinem Ende beim Waadtländer Tourismus im Februar ist für Banholzer nun eine Zeit der Neuorientierung angebrochen. Die Tourismusbranche, ihre Bedeutung und Ausmasse faszinieren ihn noch immer, es sei sein Herzblut. Vor allem aber wolle er seine Funktion als Brückenbauer beibehalten. Nun habe er die Möglichkeit, sich eine Auszeit zu gönnen. «Ich will mir bewusst werden, wie ich auch künftig die Werte und die vielen Vorzüge unserer schönen Schweiz in die Welt hinaustragen kann.»

