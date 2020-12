Porträt Der Urner Lukas Gamma sorgt für kniffligen Rätselspass: Testen Sie ihr Wissen! Lukas Gamma entwirft Kreuzworträtsel, bei denen man nicht so einfach auf die richtige Lösung kommt. Sie können im Artikel selber miträtseln. Markus Zwyssig 08.12.2020, 05.00 Uhr

Gestandene Urner erinnern sich an Lukas Gammas Plattenladen, den er von 1984 bis 1996 an der Gotthardstrasse 2 in Altdorf betrieb. Hier trafen sich Musikfreunde und kauften Schallplatten und Kassetten. Für einen regelrechten Boom sorgten aber die damals neu auf den Markt kommenden Compact Discs. Besitzer eines CD-Players deckten sich nicht nur mit aktuellen Hits ein, sondern begannen auch nach und nach ihre gesamte Schallplattensammlung durch die silbernen Scheiben zu ersetzen. Der Spitzname «Schallplatten Luki» ist dem ehemaligen Geschäftsinhaber bis heute geblieben.

Lukas Gamma in seiner Wohnung in Erstfeld. Bild: Markus Zwyssig (Erstfeld, 28. Oktober 2020)

Schallplatten und CD verkauft Lukas Gamma schon lange nicht mehr. Heute beschäftigt er sich mit kreativen Umschreibungen von Wörtern: Der 62-jährige, gebürtige Gurtneller entwirft professionell Kreuzworträtsel. Dieser Arbeit kann er unabhängig von Zeit und Ort nachgehen. «Ich kann am Sonntagmorgen um 7 Uhr oder am Freitagabend um 22 Uhr daran arbeiten», meint er – und das kam und kommt ihm sehr entgegen. Denn bevor er sich vor zwei Jahren wieder in Uri niederliess, lebte er zehn Jahre der Liebe wegen in der belgischen Stadt Löwen. Dort betrieb er erfolgreich einen vollautomatischen Waschsalon. «Löwen ist eine Studentenstadt mit rund 50'000 Studierenden. Ich konnte mich deshalb über Kundschaft nicht beklagen. Und trotzdem blieb mir Zeit, mich meinen Kreuzworträtseln zu widmen.»

Testen Sie ihr Wissen:

Vergünstigungen im Garten Frostiger Schmuck Gepanzertes zum Garen und Fahren Frisiertes Radio Spalten Spitzfindige Kantonales Verkehrsmittel Rundgang des Gärtners Engmaschige Geldreserve Hier sind Singles niemals allein Nicht ganz koschere Geldanlage

Die Lösungen finden Sie am Ende des Artikels.

Das lange Warten auf die Homestory

Bei meinem Besuch musste Lukas Gamma lachen: «Jetzt klappt es mit einer Homestory doch noch», meinte er bei einem Espresso und zündete sich eine Zigarette an. Das wünschte sich ein Leser des Konsumentenmagazins «Saldo» schon 2007. Schön, dass sein Wunsch jetzt wenigstens in der «Urner Zeitung» in Erfüllung geht.

Vor 13 Jahren regte ein Leser des Konsumentenmagazins «Saldo» eine Homestory an. Jetzt endlich wird diese Wirklichkeit – und zwar für die «Urner Zeitung». Bild: Markus Zwyssig (Erstfeld, 28. Oktober 2020)

Wie wird man Kreuzworträtsler? Gamma ist gelernter Primarlehrer und unterrichtete zuerst in Gurtnellen. Zwei Jahre später übernahm er den Plattenladen im Urner Hauptort. 1991 kehrte er in Spiringen mit einem Teilzeitpensum wieder in seinen angestammten Beruf zurück und betrieb daneben während sechs weiteren Jahren den Plattenladen. Nach dem Verkauf des Geschäfts machte er die Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen und zog nach Zürich. Dort reduzierte er zwischenzeitlich sein Pensum auf 50 Prozent und begann zusammen mit einem Freund und Journalisten Sporträtsel zu kreieren. Da hiess es zum Beispiel Mais im Tor? Und gesucht war Zoff, eine italienische Torhüterlegende. Sie konnten einige Rätsel der NZZ verkaufen und bekamen von der Zeitung weitere Aufträge wie zum Beispiel ein Rätsel für ein Fussball-WM-Magazin. Sein Freund hatte in der Zwischenzeit zum Konsumentenmagazin «Saldo» gewechselt und empfahl von Gamma entworfene Konsumrätsel dem Herausgeber. «Der Chef des Konsumentenmagazins fand die Rätsel gut – oder wie ich gehört habe, vor allem seine Frau», lacht Gamma.

93-jähriger Onkel löst die Rätsel immer

«Ein Kreuzworträtsel von Grund auf neu zu erstellen, ist nicht ganz einfach», sagt Gamma. «Ich beginne immer mit zwei längeren Wörtern horizontal und vertikal, die im besten Fall eine doppelte Bedeutung haben. So zum Beispiel Rücktritt (Eine Bremse nimmt den Hut) oder Ladenhüter (Schwer verkäuflicher Securitas). Dann probiere ich, Wort für Wort von links oben nach rechts unten in den Raster zu setzen. Das ist eine ziemliche Knobelei und manchmal will eine Ecke einfach nicht gelingen. Erst wenn das Rätsel im Gitter ist, beginne ich mit den Umschreibungen der Wörter.» Das sei eine lustvolle Aufgabe, vor allem wenn einem etwas Originelles einfalle. Telefonsex habe er mit Fernsprechverkehr umschrieben und den Stier mit Steht ohne Geld im Stall. Der Grat zwischen originell und zu gekünstelt sei manchmal aber schmal und so helfe es ihm enorm, dass er seine Rätsel vor der Veröffentlichung einem Freund zur Begutachtung schicken könne. Seit Gamma wieder im Kanton Uri ist, wird er übrigens vermehrt auf seine Rätsel angesprochen und einen ganz besonders treuen Fan hat er auch: seinen 93-jährigen Onkel.

Für ein Rätsel braucht Lukas Gamma etwa eine Woche. «Ich bin natürlich nicht von 7 Uhr morgens bis um 18 Uhr am Abend an der Arbeit. Zwischenhinein lege ich das Rätsel weg und nehme es erst wieder hervor, wenn mir neue Ideen gekommen sind.» Neben den 268 Rätseln, die er bisher für «Saldo» entworfen hat, bleibt so auch Zeit für Rätsel der Zeitschrift «Kulturtipp». Dort veröffentlicht Gamma seit mehreren Jahren jede zweite Woche ein Multiple-Choice-Rätsel zum Thema Kultur.

Vorbild für seine Kreuzworträtsel ist Trudy Müller-Bosshard mit ihren legendären, vertrackten Rätseln im samstäglichen Magazin des «Tages-Anzeigers»: «Ihre Rätsel sind aber deutlich schwieriger als meine, ich brauche fast nur Wörter, die alle kennen und meine Umschreibungen sind viel weniger kryptisch.»

Weniger stressig, als in der Schule zu unterrichten

Seit 13 Jahren rätselt Gamma nun für «Saldo». «Und es macht immer noch Spass, auch wenn man dabei nicht gerade reich wird. Aber es ist weniger stressig, als in meinem Alter in der Schule zu unterrichten.» Einen Ausgleich findet Gamma als Aufsicht im Haus für Kunst in Altdorf. Dort kommt er im Gegensatz zu seiner Rätselarbeit am Computer vermehrt unter die Leute. Und Ideen kommen ihm auch bei seinem Hobby, bei Ausfahrten auf seinem Rennvelo oder neu auch auf einem E-Mountainbike. Er wird also weiterhin für Rätselspass sorgen, hoffentlich über das Erreichen des Pensionsalters hinaus.

Haben Sie es herausgefunden? – Hier gibt es die Lösungen: 1. Rabatte | 2. Reif | 3. Hummer | 4. Tuner | 5. Haar | 6. Zug | 7. Spritztour | 8. Sparstrumpf | 9. Musikautomat | 10. Sparschwein