Porträt Dieser Bauer befreit die Seedorfer Strassen seit 60 Jahren vom Schnee – genug hat er noch nicht Max Herger pflügt sich mit seinem Bührer-Traktor seit sechs Jahrzehnten durch den Seedorfer Schnee. Damit ist aber noch immer nicht ganz Schluss. Bruno Arnold 18.01.2021, 18.35 Uhr

Max Herger in seinem «Bührer Super». Bild: Bruno Arnold (Seedorf, 16. Januar 2021)

Die Schneeflocken tanzen seit Stunden ununterbrochen vom Himmel. Der Urner Talboden verwandelt sich nach und nach in eine tief verschneite Landschaft. Jung und Alt holen Schneeschaufeln und -wannen aus dem Keller, um Einfahrten, Vorplätze oder Treppen von der weissen Pracht zu befreien. Auf Strassen und öffentlichen Plätzen sind Schneeräumungsequipen mit Spezialfahrzeugen unterwegs. Auch der 76-jährige Max Herger hat sich am späteren Nachmittag des vergangenen Dienstags in Seedorf in die beheizte Kabine seines «Bührer» mit Jahrgang 1974 gesetzt. Der rüstige Rentner und sein legendärer grüner Traktor sind ein weit herum bekanntes Gespann. Sie gehören zusammen wie das Dorf und der Gitschen.

Statt im Traktor könnte Max Herger eigentlich auch in der warmen Stube seines Hauses in Seedorf sitzen und ein Glas Wein geniessen, denn seit dieser Saison ist er nicht mehr für den Winterdienst in Seedorf verantwortlich. Diese Aufgabe hat der einheimische Garagist Rico Büeler übernommen. Doch derart erfahrene Leute wie Max Herger sind immer gesucht. «Rico hat mich angefragt, ob ich aushelfen könnte», begründet Herger sein Comeback – und schmunzelt. Zügig und gekonnt manövriert er sein 75 PS starkes Gefährt über die verschneiten Strassen und Plätze, der 2,5 Meter breite Frontpflug befördert die Schneemassen im Nu zur Seite. An gewissen Stellen geschieht dies zum Teil mehrmals pro Abend.

Nur zwei Winter ohne Ernsteinsatz

Während nicht weniger als 60 Wintern war Herger für die Schneeräumung in Seedorf zuständig, zwischen 1969 und 1972 zusätzlich auch noch für diejenige in Attinghausen. Dies, obwohl es ihm als Geschäftsführer der Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen und mit dem Landwirtschaftsbetrieb, den er 1969 von seinem Vater Otto übernommen hatte, nicht an Arbeit gemangelt hätte. «Pro Winter war ich im Schnitt zwischen 40 und 80 Stunden unterwegs», schätzt der gelernte Landwirt. «Nur 2007/08 und 2019/20 musste ich kein einziges Mal zum Schneepflügen oder Salzen ausrücken.»

Max Herger Bild: Bruno Arnold

Die genaue Zahl der Tage und Nächte, während denen der Seedorfer bei Wind und Wetter seine Runden auf Schnee und Eis drehte, kennt einzig Petrus. Denn schliesslich hat er mit seinen Launen die Einsätze des Seedorfer Schneeräumers terminiert. «Es ist schweizweit vermutlich einzigartig, dass jemand während so langer Zeit einen Dienst für eine Gemeinde besorgt hat», würdigte der Seedorfer Gemeindepräsident Toni Stadelmann die Verdienste Hergers bei dessen offizieller Verabschiedung im vergangenen Juni.

Der Vater war noch mit dem offenen Traktor unterwegs

Max Herger ist überzeugt:

«Das Gespür für das saubere Schneepflügen, aber auch für das rechtzeitige Splitten oder Salzen, habe ich von meinem Vater geerbt.»

Dieser war ab Mitte der 1950er-Jahre nicht nur für die Schneeräumung in der Gemeinde Seedorf verantwortlich, sondern im Auftrag des Kantons Uri auch für den Winterdienst auf dem Strassenabschnitt von der Seedorfer Reussbrücke bis zur Isleten. Otto Herger tat dies mit seinem offenen Hürlimann-Traktor, der einen mit Ketten am Heck befestigten Holz-Spitzpflug zog. «Ich erinnere mich gut, wie mein Vater oft halb erfroren vom Schneeräumen nach Hause kam», erzählt Max Herger. Das ist nachvollziehbar, denn die Traktoren jener Epoche kannten weder eine Frontscheibe noch ein Dach, geschweige denn Seitenwände oder gar eine wetterfeste Kabine. Und auch von Thermo-Unterwäsche, oder warmen Daunenjacken war man damals noch weit entfernt. Stattdessen schützte man sich mit Baumwollhemd, Strickpullover, Militärhose und -mantel sowie mit der ausgeklappten Armeemütze als Kopfbedeckung gegen Kälte, Wind und Nässe.

Max Herger war schon als Schüler mit seinem Vater unterwegs, der im Auftrag der Gemeinde für den Winterdienst in Seedorf zuständig war. Als der Sohn im Jahr 1960 die Traktorprüfung absolviert hatte, war für Vater Herger klar: «So, jätz chasch dü ga pflüägä, ich ha lang gnüäg gfrorä.» Gesagt, getan. Anfänglich erfüllte Max Herger das von der Gemeinde erteilte Mandat im Auftrag seines Vaters. Nach dessen Tod im Jahr 1980 und bis im Winter 2020 erledigte er die Schneeräumung in Seedorf in Eigenverantwortung. Der Start in die Winterdienstkarriere erfolgte mit dem ersten familieneigenen «Bührer » und dem angehängten Holz-Spitzpflug.

Nordstürme sorgten in früheren Jahren Eiseskälte

Immerhin verfügte dieser Traktor schon über eine Frontscheibe und ein Dach, und ab 1970 boten auch gläserne Seitenteile zusätzlichen Schutz gegen die Launen der Natur. «Am schlimmsten war es immer bei den eisig-kalten Nordstürmen, die damals viel häufiger vorkamen als heute», erinnert sich Max Herger an die sogenannten «Guxetä» jener Zeit. Um einiges erleichtert wurde die Arbeit, als er ab den 1970er-Jahren seinen eigenen Frontpflug aus Stahl einsetzen konnte – obwohl dieser noch von Hand bedient werden musste. «Als die Gemeinde Seedorf im Jahr 1984 schliesslich einen hydraulisch heb-, senk- und schwenkbaren Pflug der Marke Peter anschaffte, war das für mich ein Quantensprung», blickt der «Dorfpflüäger» zurück. 1974 erwarb er dann jenen Bührer-Traktor mit Kabine, mit dem er heute noch unterwegs ist und der mittlerweile über 10'000 Betriebsstunden aufweist.

«Schneeräumen hat sehr viel mit Erfahrung und einem guten Auge zu tun», betont Herger. «Wichtig ist aber auch, dass man sich bauliche Veränderungen einprägt, die während des Jahres an Strassen und Plätzen vorgenommen werden. Denn diese haben grossen Einfluss auf die Arbeit im Winter», sagt der Seedorfer. «Bei der Schneeräumung muss man nämlich unbedingt die trockene Strasse vor Augen haben. Man sollte möglichst genau wissen, wo sich Hindernisse wie etwa Randsteine, Kanten, Schwellen, Mauern oder Dolendeckel befinden.»

Bereits vor Tagesanbruch geht Max Herger ran. Bild: Bruno Arnold

Für Max Herger waren zudem der Barometer und die Wetterprognosen in den Medien immer die beiden wichtigsten Planungsinstrumente – gerade für die frühmorgendlichen Einsätze. «Den Wecker habe ich meistens überlistet, denn ich war fast immer wach, bevor er klingelte», sagt er. Sobald fünf bis zehn Zentimeter Schnee lagen, machte er sich jeweils auf die Strecke, und zwar nach einem fixen Routenplan – ohne Privatwünsche zu erfüllen. Den Seedorfern windet er an dieser Stelle ein besonderes Kränzchen:

«Sie haben immer begriffen, dass der Schneepflug nicht überall gleichzeitig sein kann, und sie haben kaum einmal reklamiert, auch wenn es etwas länger gedauert hat.»

Erfreulich sei zudem, dass höchst selten Fahrzeuge den Weg versperrt und ihn so zu riskanten Manövern gezwungen hätten. «Ich konnte die Räumung meistens ‹i eim Schnütz duräziäh›», sagt er. «Dies dürfte mit ein Grund sein, dass ich während 60 Jahren unfallfrei unterwegs war.»

Neue Quartiere bringen mehr Arbeit

Seedorf ist in den vergangenen 60 Jahren stark gewachsen, was zu einem höheren zeitlichen Aufwand beim Winterdienst geführt hat. Dauerte eine Runde durch das Dorf in den 1960er-Jahren etwa eine Stunde, so sind es heute fast vier. 10 bis 12 Stunden Winterdienst pro Tag waren für Herger gerade zu Beginn seiner Tätigkeit keine Seltenheit. Den längsten Arbeitstag erlebte er am 4. April 2019. «Von 6 bis 19.30 Uhr war ich fast ununterbrochen unterwegs», erinnert er sich. Unvergessen geblieben ist ihm auch jener Winter in den 1970er-Jahren, als ein Föhnsturm bis zu eineinhalb Meter hohe Schneeverwehungen verursachte, die nicht abtransportiert, sondern nur abgestossen werden konnten. «Einzelne Gemeindestrassen waren deshalb rund eine Woche lang nicht befahrbar.»

Und auch, wenn nun Rico Büeler in Seedorf in Sachen Winterdienst das Sagen hat: Ganz auf das Schneepflügen und wird Max Herger nicht verzichten. «Ich habe noch ein paar Anfragen von Privatpersonen erhalten und erledige das, solange es meine Gesundheit erlaubt.» Und wenn es Petrus im Urner Unterland noch des Öftern derart massiv schneien lassen sollte wie in den vergangenen Tagen, dann dürfte nicht ausgeschlossen sein, dass Rico Büeler das bewährte Gespann von Max Herger und seinem «Bührer» erneut zum Aushelfen anfragen könnte.