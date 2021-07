Neuseeländer Fotograf wirkt in Andermatt

Fotografie Neuseeländer findet im Kanton Uri den idealen Platz für seine Berufung Vom Hofsaisonnier zum bekannten Fotografen: Chris Garside hat ein bewegtes Leben hinter sich. Auf seinem Weg zum Berufswunsch ist es ein harter und steiniger Weg gewesen. Claudia Naujoks 27.07.2021, 05.00 Uhr

«Für meine Leidenschaft, die Fotografie, bin ich hier in Andermatt genau am richtigen Ort!» So schwärmt Chris Garside, der aus Neuseeland stammt und seit Spätsommer 2018 in Andermatt wohnt. Viele Jahre auf der Suche, unglücklich im falschen Job, ein schlimmer Unfall, Depressionen – im Nachhinein musste er das wohl alles durchmachen, um schliesslich da zu landen, wo er sich seinen Traum erfüllen kann – im Kanton Uri.

Chris Garside hat seinen Stil in Schwarz-Weiss-Fotografie gefunden. Bild: Chris Garside

Aber der Reihe nach: Der 1977 im neuseeländischen Timaru geborene Chris Garside wächst zusammen mit einem Bruder und einer Schwester auf. Seine Mutter ist Reisebürokauffrau, sein britischer Vater Ingenieur und auf einem Schiff und viel unterwegs. Da Chris Garside mit 20 Jahren – er durchläuft eine normale Schulkarriere, an deren Ende er eine Ausbildung in einer Schule für Tourismus und Hotelwesen abschliesst – noch nicht weiss, was er in Zukunft beruflich machen möchte, entscheidet er sich, für ein oder zwei Jahre nach Europa zu reisen. Sein britischer Reisepass, den er durch seinen Vater besitzt, versetzt ihn dazu in die Lage.

Das neue Hobby wurde bald zum Beruf

Von seiner Arbeitsstelle auf einem Hof im deutschen Friedrichshafen aus bietet sich ihm der Blick auf das imposante Bergpanorama der österreichischen Alpen mit ihren schneebedeckten Gipfeln, wodurch bei ihm der Wunsch aufkommt, einmal das Snowboarden auszuprobieren. Da der Job auf dem Hof sowieso auf fünf Monate befristet ist, kehrt er Deutschland den Rücken und heuert im vorarlbergischen Lech in Österreich als Saisonarbeiter an. So kann er sein neues Hobby auch bald beruflich ausüben, denn er wird in dieser Sportart so gut, dass er Sponsoren gewinnt und davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. 15 Jahre lebt er so – im Winter in Österreich, im Sommer in Neuseeland mit Jobs in Bars, Hotels und Restaurants – ein recht unruhiges Leben.

Da er als Snowboardfahrer irgendwann nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten kann, verschiebt sich sein berufliches Profil. Immer schon interessiert an der Fotografie – er hatte sich eine Profikamera gekauft und bereits einige Beiträge für Zeitschriften produziert – fängt er an, seine Snowboardfahrten bildlich festzuhalten. Damit schafft er sich zwar einen eigenen neuen, lukrativen und aufregenden Job, denn er produziert für eine bekannte Skiausstatter-Marke Werbematerial, für das er auch die Texte schreibt und das er dann auf vielen Reisen, unter anderem nach Japan, Algerien, Kosovo, Russland und Kanada, präsentieren kann. Aber im Laufe der Jahre stellt er fest, dass er sich auch hier im Vergleich zu anderen nicht mehr weiterentwickelt. Dazu kommen noch die Tage und Nächte, die er sich am Computer für den Schnitt um die Ohren schlägt, bis der Film vorzeigbar ist.

«In meiner DNA ist dieses Gen nicht vorhanden, on top all the time abzuliefern, ich brauche Zeit, um kreativ zu sein»,

stellt er rückblickend fest. Auch erwacht in ihm der Wunsch, seine sich im Laufe der Jahre herauskristallisierende, eigentliche Leidenschaft, das Fotografieren, in den Vordergrund seiner beruflichen Tätigkeit zu rücken.

Schicksalsjahre in Zürich

Als er 2013 während eines Auftrags einen neuen Kollegen kennen lernt, mit dem er sich auf Anhieb blendend versteht – «Manchmal trifft man jemanden und es macht ‹Click!›», erinnert sich Chris Garside schmunzelnd – , erscheint es ihm wie ein Wink des Schicksals, als dieser ihm anbietet, mit ihm nach Zürich zu kommen und zunächst bei ihm im Wohnzimmer auf dem Sofa zu leben und bei seinem Vater im Bauunternehmen zu arbeiten.

Gesagt, getan: Er bricht alle Brücken in Österreich ab und fängt in Zürich als Eisenleger im Hauptbahnhof Zürich an, wo er Gleise in Beton legt. Jeder kann sich denken, dass das keine leichte Arbeit ist, aber er hat noch kein Konzept für den eigentlichen Plan und ist froh um das Einkommen, das ihn über Wasser hält. Auf der Suche nach einer anderen Stelle – er hat inzwischen den Lastwagenführerschein absolviert – beschert ihm just dieses Accessoire einen Job als Monteur beim Schweizer Fernsehen. Seiner Passion immerhin wieder etwas näher, verdient er grösstenteils mit Sportsendungen wie dem Lauberhorn-Rennen, aber auch anderen Ausstrahlungen, wie Giacobbo-Müller, genug Geld, um sich eine eigene Infrastruktur leisten zu können. Dazu versucht er nebenbei, seine Karriere als Fotograf voranzubringen.

Drei Jahre verbringt er so. «Und dann habe ich mir den Rücken gebrochen», erzählt der heute 41-Jährige unvermittelt. Bis heute weiss er nicht, wie genau er sich diese Verletzung zugezogen hat, sicher ist nur, dass er einen heftigen epileptischen Anfall erlitten hatte, im Verlauf dessen er entweder auf einer harten Kante aufgeprallt ist oder eine Stauchung der Wirbelsäule aufgrund der starken Muskelkontraktion stattgefunden hat. Die Epilepsie ist eine Langzeitfolge eines früheren Unfalls während eines Snowboard-Jobs für eine japanische Firma vor einigen Jahren. Damals war er in ein Schneebrett geraten und mit dem Kopf so stark gegen einen Baum geprallt, dass er mit einer Gehirnblutung auch einige Zeit im Koma gelegen ist.

Trigger für ein epileptisches Ereignis ist ein Zusammenspiel aus einer schlecht eingestellten Medikation, Stress und Schlafmangel. Alle drei Komponenten treffen zu dieser Zeit zusammen, denn Chris Garside sollte zum ersten Mal die Gelegenheit erhalten, zusammen mit anderen Künstlern der Öffentlichkeit seine Werke zu präsentieren. Dank eines Freundes sind auch seine Fotos auf der Ausstellung zu sehen, bei der er es sich nicht nehmen lässt, unter Einfluss starker Schmerzmittel und auf eigene Verantwortung teilzunehmen.

Aber erst später wird das Ausmass der Auswirkungen des Unfalls auf sein Leben deutlich: Er verliert den Lastwagenführerschein, für fünf Jahre das Autobillett, den Job beim Fernsehen. Und mit der professionellen Fotografie steht er erst am Anfang. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich arbeitslos zu melden, um über die Runden zu kommen. Immer wieder hat er auch mit Depressionen zu kämpfen.

Neue Chancen in Andermatt

Körperlich gesundet er, wobei ihm Yoga hilft. Ein pragmatischer Vorschlag seiner Beraterin beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Zürich, die Zeit zu nutzen und in die Künstlerschule zu gehen, entpuppt sich im Rückblick als ein wichtiger Baustein für seine weitere Karriere als Fotograf. Während dieser erzwungenen Unterbrechung seines Arbeitslebens wird ihm bewusst, wie sehr er die Fotografie zu seinem Hauptberuf machen will. Er teilt sich mit anderen Künstlern ein Atelier in Zürich, wo sich aufgrund der unterschiedlichen künstlerischen Ausrichtungen wertvolle Synergieeffekte ergeben. Langsam geht es aufwärts, aber seinen Lebensunterhalt kann er immer noch nicht bestreiten und macht sich Sorgen darüber.

Wieder gibt eine Begegnung einen Impuls, der die entscheidende Wendung bringt: Eine Freundin erzählt ihm von einer Kollegin, die im «Chedi» in Andermatt arbeitet, und schlägt vor, sich auch dort zu bewerben. Sie sieht voraus, was er noch nicht überblicken kann: Alle Komponenten, die er brauchte, wären dort vereint auf einem Fleck: die Berge, der Schnee, das Snowboarden. Zudem wäre sein Lebensunterhalt durch den Job abgesichert.

Er hat dem Misstrauen die Stirn geboten

Mit nur ein paar Taschen und seinen Kunstobjekten kommt er im Sommer 2018 in Andermatt an, denn entgegen der Prognose seiner Arbeitsvermittlerin in Zürich ist er erfolgreich mit seiner Bewerbung und kann als Ski-Butler im Chedi anfangen. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht absieht, ist die Tatsache, dass sich hier für seinen Beruf als Fotograf wertvolle Chancen eröffnen, denn inzwischen hängt die ein oder andere Fotografie von ihm in den Appartements des Chedi.

«Es war wie eine Therapie für mich, hier zu sein»,

erinnert sich Chris Garside. Er reflektiert und liest Bücher über Psychologie und wird auch seelisch wieder gesund. Nicht zuletzt helfen ihm dabei zwei wichtige Glanzpunkte in dieser Anfangszeit im Kanton Uri: Seine erste Soloausstellung in der Galerie Art87 von Mari Russi und seine erste Snowboardfahrt nach langer Zeit.

«Ich weinte, weil ich realisierte, wie gut es sich anfühlte, wieder auf dem Snowboard zu stehen»,

erzählt er schmunzelnd. Und das Gefühl, in jeder Hinsicht endlich am richtigen Ort angekommen zu sein. In dieser Zeit entdeckt er die abstrakte Schwarz-Weiss-Fotografie von Schneelandschaften für sich – sie wird sein Markenzeichen. Staunend und voller Ehrfurcht vor dem Wunder der filigranen, einzigartigen Eiskristalle und wie sie die Landschaft formen und ihr jeden Tag, ja jede Stunde, jede Minute einen neuen Anblick verleihen, streife er nun in den Wintermonaten durch das Gotthardgebiet, schwärmt Chris Garside mit strahlenden Augen. Immer mit dabei: seine Fotoausrüstung.