Porträt Sie kam aus Island für einen Sprachaufenthalt – und fand in Uri ihre grosse Liebe Eine wunderliche Verkettung von Ereignissen führte die vermutlich einzige Isländerin Uris mit dem Mann ihres Lebens zusammen. Claudia Naujoks 04.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gudrun und Daniel Berner in ihrem Garten in Altdorf. Bild: Claudia Naujoks (8. November 2020)

Ob es Zufall war oder Bestimmung, dass Gudrun Berner in den Kanton Uri kommt, um hier der Liebe ihres Lebens zu begegnen, sei dahingestellt, aber sicher ist, dass sie aus einem Land stammt, in dem die heidnische Tradition des Aberglaubens noch recht lebendig ist. Auch wenn die heute rund 350'000 Isländer im Jahr 1000 christlich geworden sind – mit einer Prise Heidentum und übrigens völlig ohne kriegerische Auseinandersetzung – und im Jahr 1536 einhellig beschlossen haben, protestantisch zu werden – ebenso friedlich. Trotzdem ist die vermutlich einzige Isländerin Uris geprägt von einer Kultur voller Sagen und Legenden, Märchen und Mythen. Und dann erzählt sie von dem Moment, als sie einmal am Markttag nach Andermatt gefahren ist und auf dem Gotthardpass ein Déjà-vu hatte:

«Die Berge, die Wolken – ich kannte das. Es war so, als wäre ich schon einmal da gewesen. Es war ein eigenartiges Gefühl.»

Aber von Anfang an: «Ich wollte eigentlich alleine bleiben, wollte nie Familie haben. Jungs haben mich nicht interessiert.» Das ist Gudrun Berners felsenfeste Überzeugung, als sie in das Flugzeug steigt, um von Reykjavik, der Hauptstadt Islands mit rund 123'000 Einwohnern, in die Schweiz zu reisen. Im Jahr 1981 möchte sie im Rahmen ihrer gymnasialen Schulausbildung in Ausland die deutsche Sprache vertiefen. Sie tut dies während der in Island üblichen drei Monate Sommerferien zwischen der 5. und 6. Klasse. Da in Deutschland keine Stellen frei sind, wird sie nach Hospental vermittelt. «Dieser Ort war nicht auf meiner Landkarte verzeichnet, Andermatt schon», erinnert sie sich. Sie würde mal nach Andermatt reisen und dann schon sehen, wie es weitergehe, beschliesst die damals 20-Jährige.

Horrorgeschichten über Trinkwasser und Zugfahrten

Sie fliegt zunächst nach Luxemburg, mit jeder Menge Horrorgeschichten über Europa im Gepäck. Das Wasser dürfe sie auf keinen Fall trinken, es sei nicht sauber, und im Zug würde Schlafspray gespritzt, damit sie ausgeraubt werden könne. «Von Luxemburg bis Zürich war ich sehr wach und aufmerksam. In Zürich hatte ich grossen Durst, aber ich traute mich nicht, aus dem Hahn zu trinken.» Eine Frau erbarmt sich ihrer und gibt ihr etwas zu trinken.

Berner lacht und schüttelt den Kopf bei der Erinnerung. Da sie in Luxemburg ein Billett nur bis Andermatt ausgestellt bekommen hat, weiss sie zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, wo sich Hospental befindet. Als sie die Frau am Schalter in Andermatt um eine Fahrkarte bittet, sagt diese zu ihr: «40.» Da erschrickt sie und denkt: «Ich bin ja noch nirgends, ich muss ja noch viel weiter reisen.» Sie hält der Bahnangestellten eine 100er-Note hin und diese klärt das Missverständnis zu Gudrun Berners grosser Erleichterung auf: «Nein, 40 Rappen!»

Als Servicekraft in einem Restaurant verbringt sie jeden freien Tag damit, in der Schweiz umherzureisen und Land und Leute kennen zu lernen. Ihr Vorsatz ist es, am Ende des Aufenthalts mit lediglich einem Gehalt wieder nach Hause zu fliegen. Bereits am zweiten Tag ist sie stolze Besitzerin eines Halbtax-Abonnements. Wie es ihre Art ist, plant sie ihre Unternehmungen sehr genau und schaut immer zurück, damit sie den Rückweg wiederfindet. Konsequent versichert sie sich jedes Mal bei Fahrgästen, ob das auch wirklich der Zug nach Göschenen sei. Sie überlasse nichts dem Zufall und sie habe sich nie verlaufen, bekräftigt sie.

Nach dem Shoppingausflug den Zug verpasst

Eines Tages möchte sie nach Altdorf fahren, um der Lieblingsbeschäftigung der isländischen Frauen nachzugehen – dem Shoppen. Denn die kontaktfreudige junge Frau schnappt den einen oder anderen Reisetipp auf und setzt ihn in die Tat um. In Altdorf habe es Geschäfte, war eine dieser Empfehlungen. Erst im Bus wird ihr jedoch klar, dass sie in die falsche Richtung, nämlich nach Süden, unterwegs ist. Bestrebt, den Fehler zu korrigieren, kehrt sie um und fährt nach Altdorf. Dort hat sie aber keine Zeit mehr zum Einkaufen, sondern muss den nächstmöglichen Zug nach Göschenen nehmen, um noch rechtzeitig zum letzten Zug nach Hospental zu kommen.

Eine Woche später nimmt sie sich die Fahrt nach Altdorf noch einmal vor. Auf der Hin- wie Rückreise begegnet sie einem Paar immer wieder. Als der Mann beim Zurückfahren aussteigt, kommt sie mit der Frau ins Gespräch und erfährt, dass diese aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt und in Göschenen in einem Restaurant arbeitet. So vertieft in ihr Gespräch passiert ihr ein weiteres Mal etwas, was ihr sonst nie passiert: Sie verpasst den Anschluss-Zug nach Andermatt. Der nächstmögliche Zug fährt erst wieder gegen Abend, und so lädt sie die neugewonnene Kollegin ein, zusammen einen schönen Nachmittag zu verbringen und in den Ausgang zu gehen. «Warum nicht, dachte ich mir. Es ist ja keine Mami da, die fragt, ‹wo gehst du hin, wann kommst du heim, wo bist du gewesen?›», erzählt sie mit verschmitztem Lächeln.

Damals ahnt sie nicht, dass ihr in wenigen Minuten der Mann begegnen würde, der sie vom ersten Augenblick an ihren sorgsam gehegten Vorsatz, ohne Partner und Familie durchs Leben zu gehen, über den Haufen werfen lässt. Denn am Tisch nebenan im Restaurant sitzen ein paar junge Männer, die mit den Neuankömmlingen ein Gespräch beginnen. Sie erkundigen sich, wo sie denn her sei, und einer fragt: «Wie hoch ist der höchste Berg in Island?» Sie antwortet: «2119 Meter.» Damit wendet sich Gudrun Berners Schicksal, denn sie sollte von da an, ausser zum letzten Schuljahr und zur Abiturprüfung, nur noch für Familienbesuche nach Island fahren.

Glückliches Leben in Göschenen und Altdorf

Heute sind Gudrun und Daniel Berner, der in Frauenfeld geboren und in Horgen aufgewachsen ist, seit 35 Jahren glücklich verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder. Daniel Berner war bis vor zwei Jahren als Fahrdienstleiter bei den SBB tätig. Er kam 1980 als junger Mann nach Göschenen und arbeitete dort im Laufe der Jahre im Billettverkauf und später eben als Fahrdienstleiter. Aus praktischen Gründen zog die Familie dann eines Tages von Göschenen nach Altdorf. Denn sowohl die sich in Ausbildung befindenden Kinder als auch Gudrun Berner mussten bis dahin pendeln. Die damals fast 40-Jährige absolvierte erst, nachdem die Kinder «aus dem Gröbsten» raus waren, eine Ausbildung zur Pflegefachfrau im Akutdienst und war danach zunächst im Spital tätig. An die 28 Jahre in Göschenen habe sie sehr viele schöne Erinnerungen, aber auch in Altdorf würden sie sich «megawohl» fühlen, sagt die heute 59-Jährige, die sich heute als Pflegedienstleiterin in der Wohngruppe Höfli um demente Menschen kümmert.

Dass sie mit ihrer Familie in Uri leben würde, war dabei aber nicht immer diskussionslos klar. Wie bei jeder Partnerschaft, in der die Partner aus verschiedenen Gegenden der Welt kommen, stellten sich auch die Berners die Frage: «Wo wollen wir leben?» Daniel Berner hätte in Island beruflich nicht so viele Möglichkeiten gehabt, weil es dort keine Eisenbahn gibt. Fünf Jahre hier, fünf Jahre dort ausprobieren und dann entscheiden, kam überhaupt nicht in Frage. Mit dem Freibrief der Mutter für ihre zweitälteste Tochter von sechs Kindern («Wenn du glücklich bist, dann bin ich es auch!») fällt es ihr nicht mehr so schwer, sich für ein Leben im Kanton Uri zu entscheiden. Fortan telefoniert sie mit ihrer Familie in Island und besucht sie, so oft es geht. Gudrun Berner hat sich unter anderem durch das Mitwirken bei den Samaritern und im Skiklub sehr schnell eingelebt. «Wenn man nur wegen des Geldverdienens herkommt, nicht die Sprache lernen möchte und sich sonst auch nicht für die Gegend und die Menschen interessiert, dann fühlt man sich nicht so wohl, egal, wo man hingeht», ist ihre Überzeugung.

Zukunftspläne und neue Herausforderungen

Wie jedes Jahr hat Gudrun Berner sich auch im Aktuellen einer Herausforderung gestellt. Im Juni hat sie am jährlich stattfindenden Gotthardlauf teilgenommen. Um zwei Uhr nachts ist sie mit ihrer Gruppe in Seelisberg gestartet und um etwa 19 Uhr auf dem Gotthardpass angekommen:

«Das war ein sehr schönes Erlebnis und ich bin sehr stolz darauf, das geschafft zu haben.»

Und im kommenden Jahr möchte sie ihre Sprachkenntnisse dann noch um Französisch erweitern. Damit sie nicht nur die Deutschschweizer, sondern auch ihre Verwandten in der Westschweiz besser verstehen kann.