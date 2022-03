Bürgler Helikopterpilot geht nach 30 Jahren Einsatz in Pension

Porträt Bürgler Helikopterpilot geht in Pension: «Die Fliegerei wird mich nicht loslassen» Heli Gotthard, Swiss Helicopter: Über 30 Jahre lang wurden diese beiden Begriffe im Urnerland in einem Atemzug mit Klaus Schuler genannt. Jetzt ist der Bürgler Berufspilot in Frühpension gegangen. Bruno Arnold Jetzt kommentieren 27.03.2022, 05.00 Uhr

10. Januar 2022, 16.50 Uhr: Der Bürgler Berufspilot Klaus Schuler startet mit fünf Gästen an Bord von Erstfeld aus zu einem Helikopterrundflug in die Urner Alpen. Er navigiert den Ecureuil AS 350 B3 der Swiss Helicopter AG gekonnt und ruhig durch das dicke und triste Grau, das über dem Urner Talboden hängt.

Hoch über dem Nebelmeer und unter dem stahlblauen Himmel geniessen der Pilot und die Passagiere ein atemberaubendes Bergpanorama und einen eindrücklichen Sonnenuntergang im Titlisgebiet. Einige Minuten später sticht Klaus Schuler mit dem Helikopter wieder hinein ins Nebelmeer, um ihn kurz danach sicher auf dem Areal der Basis der Swiss Helicopter AG im Erstfelder Breiteli abzusetzen.

Ende Januar ist der Bürgler Berufspilot Klaus Schuler nach 32 Jahren bei der Heli Gotthard – der späteren Swiss Helicopter AG – in Pension gegangen. Bild: PD

Derart eindrückliche Flüge hat Klaus Schuler in den vergangenen Jahren zuhauf erlebt. Mit der Landung am frühen Abend des 10. Januar 2022 endet aber dieses Kapitel in der Laufbahn des Bürgler Berufspiloten. Er hat letztmals gewerbsmässig Personen befördert. «Eigentlich dürfen Schweizer Berufspiloten keine kommerziellen Personenflüge mehr ausführen, sobald sie älter als 60 sind», erklärt der 64-jährige Bürgler.

«Ich habe die Altersguillotine hinausschieben und die entsprechende Lizenz zweimal um zwei Jahre verlängern können.»

Möglich gemacht hat dies eine Sonderbewilligung, die gemäss EU-Recht beantragt und erteilt werden konnte. Kommerzielle Unterlastflüge hätte Schuler noch bis 2023 ausführen können, doch Ende Januar ist er in Frühpension gegangen – nach rund 16'500 Flugstunden.

Angefangen hat alles auf dem Urnerboden

Klaus Schuler hat sich in den vergangenen Jahrzehnten jenen Traum vom Fliegen erfüllen können, den wohl fast jedes Kind irgendeinmal träumt. Definitiv gepackt hat es ihn als 21-Jährigen, nach einer Silvesterfeier auf dem Urnerboden. Die Strasse nach Linthal war wegen grosser Lawinengefahr gesperrt und an eine Heimfahrt mit dem Auto für längere Zeit nicht zu denken. Schuler und weitere Silvestergäste wurden deshalb mit der Heli Linth ausgeflogen.

«Helikopterpilot wäre doch etwas für mich, habe ich während jenes faszinierenden Flugs immer wieder gedacht.»

Der Gedanke, einmal selber ein solches Fluggerät zu bedienen, liess ihn in der Folge nicht mehr los.

Über 100 Flüge waren am 29. März 2014 nötig, um einen Waldbrand oberhalb der Isleten zu bekämpfen. Der Einsatz stellte wegen des starken Föhnsturms hohe Anforderungen an den Piloten Klaus Schuler. Bild: PD

Dann ging es relativ schnell. Klaus Schuler holte Informationen zur Ausbildung ein, lebte mehrere Wochen in Irland, um die für einen Piloten wichtigen Englischkenntnisse zu verbessern, absolvierte die fliegerische Grundausbildung, erwarb 1984 das Privatpilotenbrevet und vier Jahre später die Lizenz als Berufspilot. Erste wertvolle Berufserfahrung sammelte der Bürgler 1988 und 1989 bei Einsätzen für die Genfer Air Color SA, die Luftbilder und systematische Luftbilddokumentationen von Liegenschaften und Ortschaften in der ganzen Schweiz produzierte. «Das war eine sehr lehrreiche Zeit», sagt Schuler rückblickend. «Bei der Air Color habe ich die Topografie der Schweiz sehr gut kennen gelernt. Auch gab es damals noch keine GPS zum Navigieren.» Man orientierte sich mit Hilfe von Kartenmaterial.

«Da kam es schon mal vor, dass ich so tief fliegen musste, bis die Ortstafeln am Dorfeingang zu lesen waren.»

Die Motorenleistung der zu jener Zeit zur Verfügung stehenden Helikopter war zudem viel bescheidener und erforderte ein sehr konzentriertes Fliegen, um Unfälle zu verhindern.

Nur ein Ziel: Helikopterfliegerei in der Heimat

Eine Karriere als Linienpilot bei einer grossen Fluggesellschaft war für Klaus Schuler nie ein Thema:

«Ich bin durch und durch Urner und liebe die Berge sowie den unkomplizierten Kontakt mit Menschen, aber auch die Arbeit in einem eingespielten Team.»

«Deshalb gab es für mich von Anfang an nur ein Ziel: die Helikopterfliegerei, am liebsten in meiner Heimat.» 1990 ging dieser Wunsch in Erfüllung. Der damals 32-jährige gelernte Elektriker erhielt einen Job als Pilot bei der damaligen Heli Gotthard, die 2012 durch den Zusammenschluss mit den Firmen Heliswiss, Air Grischa, Bohag, Eliticino und Rhein Heli zur Swiss Helicopter AG wurde.

November 2017: Klaus Schuler fliegt Material zur im Bau befindlichen Bergstation der Gondelbahn Oberalppass–Schneehüenerstock. Bild: PD

Rundflüge sind nicht das Kerngeschäft der Swiss Helicopter AG. Das Unternehmen hat sich auf Unterlastflüge spezialisiert, bei denen der Pilot allein im Cockpit sitzt und dem Teamwork besonders grosse Bedeutung zukommt: «Unsere Flughelfer übernehmen äusserst wichtige Funktionen für einen sicheren Ablauf der Rotationen», betont Schuler. Transportflüge haben rund 90 Prozent seiner vielfältigen Pilotentätigkeit ausgemacht. Als Beispiele nennt er Aufträge im Zusammenhang mit Forst-, Felssicherungs- oder Leitungsbauarbeiten sowie den Transport von Material für die Revision oder für den Neubau von Skiliften, Bergbahnen, Strommasten oder Sendetürmen. Auch das Transportieren von Arbeitsgeräten, Beton, Kies et cetera zu Baustellen in unzugänglichen Gebieten oder von Material auf abgelegene Alpen war an der Tagesordnung. Schuler schmunzelt:

«Wenn ich bei einem Innenlastenflug auf eine Alp neben Melkmaschinen, Hühnern, Katzen und Hasen auch noch die betagte Grossmutter mitnahm, konnte es schon vorkommen, dass man sie im voll beladenen Cockpit suchen musste.»

Im Weiteren nennt Schuler die Versorgung von SAC-Hütten mit Esswaren und Getränken oder den Abtransport von Wildheu aus steilen Bergflanken als Aufgaben, die gerade in Bergregionen besonders häufig anfallen. «Oft wurden wir auch von Geologen, Lawinenspezialisten oder anderen Experten für Rekognoszierungsflüge zur Situationsbeurteilung im Zusammenhang mit Naturgefahren angefragt.»

Auch Einsätze beim Leitungsbau gehörten zum Aufgabenbereich von Helikopterpilot Klaus Schuler. Bild: PD

Schafe aus der Muttenreuss gerettet

Die Heli Gotthard und die Swiss Helicopter AG arbeiten sehr eng mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega), mit Blaulicht- und Katastrophenhilfsorganisationen sowie mit der Armee zusammen. «In einem Gebirgskanton wie Uri muss man ständig für Rettungs- oder Evakuationsflüge bereit sein», betont Schuler. So flog er in den Jahren 1993/94 als Berufspilot von der Basis in Erstfeld aus auch Einsätze mit Rega-Helikoptern. Im Auftrag der Rega transportierte der Bürgler Berufspilot zudem in den vergangenen Jahren oft verletzte, abgestürzte oder tote Nutztiere aus unwegsamem Gelände bis zur nächsten mit einem Fahrzeug erreichbaren Stelle.

Einen besonders eindrücklichen Einsatz erlebte Klaus Schuler im Juli 2021 im Urserntal. Nachdem eine Schneebrücke über die Muttenreuss unter der Last von rund 200 Schafen eingebrochen war, konnten mit Unterstützung von Bergführern, Flughelfern und Canyoning-Spezialisten 30 Tiere lebend aus dem reissenden Wildbach gerettet werden. Und schliesslich erwähnt der erfahrene Pilot noch einen weiteren Aufgabenbereich: «Im Gebirgskanton Uri müssen wir auch immer wieder Sprengungen im Auftrag von Behörden oder Pistenrettungsdiensten entlang von Verkehrswegen respektive in Skigebieten vornehmen.»

Klaus Schuler auf dem Anflug zur Swiss-Helicopter-Basis in Erstfeld nach einem Lawinensprengeinsatz am Titlis. Bild: PD

Konstanz, Konzentration, Reaktion und Nervenstärke

«Ein Pilot muss während der gesamten Einsatzzeit konstant die gleiche Leistung erbringen können, eine sehr gute Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit besitzen und über eine grosse psychische und physische Belastbarkeit verfügen», nennt Klaus Schuler die aus seiner Sicht wichtigsten Eigenschaften, die ein Berufspilot mitbringen sollte. Dies wiederum setze eine sehr gute mentale und physische Verfassung voraus. Nur schon die kleinste Unkonzentriertheit oder Unaufmerksamkeit könne verheerende Folgen haben. Er ergänzt:

«Zudem ist Nervenstärke eine unerlässliche Eigenschaft, um auch in brenzligen Situationen und bei Notfällen richtig zu handeln.»

Mit der Frage nach den grössten Gefahren konfrontiert, denen ein Helikopterpilot ausgesetzt ist, tönt die Antwort des Profis für einen Laien eher überraschend: «Die Fliegerei ist nicht gefährlich, aber sie birgt Risiken.» Diese könne man aber mit gezielten Massnahmen minimieren. «Vor jedem Start ist ein genaues Studium der Route respektive der Einträge von Flughindernissen oder auch der Wetterlage und -prognosen ein absolutes Muss», nennt er ein konkretes Beispiel. Allerdings könne man nie sämtliche Risiken ausschliessen», so Schuler.

«Ein Zusammenstoss mit einem grossen Vogel kann durchaus fatale Folgen haben, falls Komponenten der Steuerung zerstört werden.»

Jeder Einsatz ist etwas Spezielles

«Aus seinen Tausenden von Einsätzen den Einsatz der Einsätze hervorzuheben, ist unmöglich», glaubt Schuler. Die schnelle Rettung eines gefährdeten Menschen oder Tieres könne genauso befriedigend sein wie die zeitnah erfolgte Versorgung eines von der Umwelt abgeschlossenen Weilers oder ein geglückter anforderungsreicher Löscheinsatz bei einem Waldbrand während eines Föhnsturms.

Blickt der Vater von vier erwachsenen Kindern auf seine langjährige Tätigkeit zurück, zieht er ein äusserst positives Fazit: «Ich habe die kommerzielle Fliegerei während 32 Jahren stets genossen und empfinde heute absolute Dankbarkeit, dass ich meinen Job so lange ausüben durfte», sagt er. «Möglich war dies vor allem dank guter Gesundheit, der Unterstützung der Familie und nie nachlassender Begeisterung für meine Aufgaben zum Wohl der Allgemeinheit, aber auch dank eines guten Teams und einer fantastischen Kundschaft.»

Bergführer und Alpinisten im Juni 2008 bei einem Fotoshooting am kleinen Kamel im Furkagebiet – fotografiert aus einer Heli-Gotthard-Maschine. Bild: PD

Seinen Job als Berufspilot hat Klaus Schuler Ende Januar 2022 aufgegeben. Scherzhaft meint er:

«In meinem Blut fliesst aber weiterhin ein bisschen Kerosin.»

«Die Fliegerei wird mich deshalb kaum ganz loslassen. Ich möchte die Welt weiterhin als Privatpilot ab und zu aus der Vogelperspektive betrachten.» Oder wie der deutsche Liedermacher Reinhard Mey diese nie abbrechende Faszination des Fliegens vor bald fünfzig Jahren in einem seiner Hits zu erklären versucht hat:

«Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns gross und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.»

