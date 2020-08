Positives Rechnungsergebnis – aber zukünftige Finanzbelastung in Gurtnellen Das Erschliessungsprojekt Wasserversorgung Mittelarni sorgte an der Gemeindeversammlung Gurtnellen für Diskussionen. 20.08.2020, 17.43 Uhr

Die Gemeinde Gurtnellen schreibt schwarze Zahlen.

Bild: Manuela Jans-Koch (6. Oktober 2019)

(mah) Die Einwohnergemeinde Gurtnellen hat an der Gemeindeversammlung am Mittwoch die Jahresrechnung 2019 genehmigt. Diese schliesst bei Einnahmen von 2,7 Millionen Franken und Ausgaben von 2,4 Millionen mit einem Überschuss von 258'491 Franken ab. Grund für den Ertragsüberschuss waren weniger Ausgaben in der Bildung und Mehreinnahmen bei den Steuern.

Das positive Rechnungsergebnis dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Zukunft die Gemeindefinanzen sehr stark belastet werden würden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Investitionsrechnung schliesst mit Ausgaben von 722'000 Franken und Einnahmen von 407'000 Franken ab. Ausserdem wurde an der Versammlung die Teilrevision Nutzungsplanung Gurtnellen genehmigt. Auch den Ergänzungen und Änderungen in der Bau- und Zonenordnung wurde zugestimmt, die Unterlagen werden nun dem Regierungsrat unterbreitet.

Weiter wurde über das alte Feuerwehrlokal an der Gotthardstrasse diskutiert. Da das Gebäude keinen öffentlichen Zweck mehr erfüllt, wurde es ins Finanzvermögen verschoben und wird in der nächsten Woche zum Verkauf ausgeschrieben.

Erschliessungsprojekt sorgt für rege Diskussionen

Sozialvorsteherin Dorothea Baumann und Alex Kündig werden den Gemeinderat Gurtnellen verlassen. Alle anderen Gemeinderatsmitglieder stellen sich für eine weitere Legislaturperiode zur Verfügung. Dementsprechend seien die Gemeinderatssitze des Verwalters, des Sozialvorstehers und eines weiteren Mitglieds vakant, so die Gemeinde. Informiert wurde zudem über das Erschliessungsprojekt Wasserversorgung Mittelarni, welches eine rege Diskussion auslöste. Der Urnengang zum Kredit in der Höhe von 540'000 Franken erfolgt am Sonntag, 27. September.