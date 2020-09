Schwerpunkt Poststellen in Uri: Bürgler müssen mehr zahlen und der Widerstand gegen Schliessungen in Wassen ist verpufft Wassen hat sich lange erfolgreich gegen die Schliessung der Poststelle gewehrt – nun wird diese sang- und klanglos in den Dorfladen integriert. In Bürglen braucht's mehr Geld für die Filiale. Aber: Nicht alle Gemeinden geben sich geschlagen. Florian Arnold 24.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dass zu jedem Dorf auch eine Poststelle gehört, ist längst Vergangenheit. Das ist auch in der drittgrössten Urner Gemeinde nicht anders: In Bürglen werden die Postdienstleistungen seit Mitte September 2019 in der Gemeindekanzlei angeboten. «Die Nachfrage der Bevölkerung ist sehr gross», bilanziert Gemeindeschreiber Stephan Huber. Da könne es schon mal vorkommen, dass ganze Büros zum Paket-Zwischenlager umfunktioniert werden müssten. Denn der Platz sei beschränkt. «Die neuen Aufgaben machen den Arbeitsalltag natürlich vielseitig und lehrreich, gleichzeitig wird der Arbeitsfluss durch die Abwicklung und Beratung für die Post immer wieder unterbrochen. Und es ist eine zusätzliche Belastung für unsere Mitarbeiter.»

Die Gemeindeverwaltung in Bürglen ist seit einem Jahr auch Postschalter. Erich Arnold von der Finanzverwaltung bedient einen Kunden. Bild: Florian Arnold (18. September 2020)

Das zeigte sich schon kurz nach der Eröffnung. Für die zweite Hälfte des aktuellen Jahres wurde temporär ein zusätzliches 20-Prozentpensum bewilligt. Das reiche jedoch noch nicht aus. Im Gemeinderat wird eine weitere Aufstockung besprochen, die dann im Rahmen des Budgets der Gemeindeversammlung vorgelegt werden soll. Kurz: Wollen die Bürglerinnen und Bürgler weiterhin Postdienstleistungen im Dorf haben, müssen sie bezahlen. Wird da dem Gedanken des Service public bei der Post genügend Rechnung getragen?

Für Gemeinde geht Rechnung nicht auf

«Das Vergütungsmodell bietet eine aufwandgerechte Entschädigung für die Partnerfilialen», sagt Postsprecher Markus Flückiger. «Damit werden die tatsächlich erbrachten Leistungen abgegolten.» Diese Entschädigung setze sich deshalb aus einem Grundbetrag und zusätzlichen Beiträgen zusammen, die pro erbrachte Leistung ausbezahlt werden – also pro Paket und Brief.

Doch für die Gemeinde Bürglen geht diese Rechnung nicht auf. Die Filiale in der Kanzlei ist denn auch keine Wunschlösung der Gemeinde. Lange kämpfte Bürglen zusammen mit anderen Urner Gemeinden gegen die Schliessung der Poststellen an. Doch die Frequenzen auf der Bürgler Post verschlechterten sich zunehmend. Deshalb machte sich der Bürgler Gemeinderat auf die Suche nach einer Filiallösung. Doch dazu erklärte sich kein lokales Geschäft bereit – aus Platzgründen aber auch aus konzeptionellen Überlegungen. Die politische Haltung des Gemeinderats stand aber fest: Es braucht eine Postanlaufstelle im Dorf. Schliesslich blieb nur noch die Option in der Kanzlei.

2021 kommt der nächste Entscheid des Gemeinderates

«Wir müssen laufend überprüfen, ob der Betrieb weiterhin Sinn macht», sagt die Bürgler Gemeindepräsidentin Luzia Gisler (SP). «Es wird sich zeigen, ob wir das Angebot längerfristig beibehalten können.» 2021 werde der Gemeinderat einen nächsten richtungsweisenden Entscheid fällen.

Eigene Poststellen gibt es in Uri nur noch in vier Gemeinden. «In Altdorf, Erstfeld und Andermatt plant die Post keine Veränderungen in ihrem Angebot», sagt Postsprecher Flückiger. In Schattdorf steht die Poststelle aber auf der Kippe. Für eine «zukünftige Lösung» stehe man mit der Gemeinde im Dialog. «Wir sind der Meinung, dass wir die Poststelle in Schattdorf brauchen», gibt sich Gemeindepräsident Bruno Gamma auf Anfrage unserer Zeitung kämpferisch. «Von einem Schliessungstermin ist bis jetzt zumindest nicht die Rede.»

Es waren gut 200 Leute, die sich im Mai 2017 um die Poststelle in Wassen versammelten, um zu protestieren: «Poststellenraub in Uri? Nein danke!», lautete der Titel der Aktion. Sie war nichts geringeres, als der Anstoss von geballtem Widerstand. Über den Urner Gemeindeverband wurde eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, die an der Seite der Volkswirtschaftsdirektion mit der Post verhandelte. Der Ruf hallte bis nach Bern, wo im eidgenössischen Parlament zunächst ein Moratorium für Poststellenschliessungen verlangt wurde. Dies scheiterte, doch mit einer Motion wurde eine strategische Planung für das Poststellennetz verlangt. Daneben ergaben Forschungen der Hochschule Rapperswil, dass der Erhalt von Poststellen für das soziale Leben in Bergregionen wichtig ist, wie am Beispiel Wassen aufgezeigt werden konnte.

Ein Bild der Protestveranstaltung gegen die Poststellenschliessung in Wassen. Die Wassner standen Schlange, um sich ins Gästebuch einzutragen. Bild: Urs Hanhart (Wassen, 20. Mai 2017)

Alt Gemeindepräsidentin fühlt sich vor den Kopf gestossen

Jetzt scheint der Widerstand verpufft zu sein: Ab Anfang 2021 wird es die Poststelle Wassen nicht mehr geben. Das Postangebot wird in den Dorfladen Volg verlegt. Bareinzahlungen werden beim Briefträger an der Haustür erledigt und auf Vorbestellung bringt dieser Bargeld mit. «Die Gemeinde, Volg und Post sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Integration des Postschalters in den Volg eine gute und vor allem eine zukunftsorientierte Lösung darstellt», hält Sprecher Markus Flückiger fest. «Mit der Integration des Postschalters in den Volg bleiben Postdienstleistungen weiterhin in Wassen erhältlich – und dies während langen und attraktiven Öffnungszeiten.» Als Grund für die Schliessung der Poststelle gibt Flückiger folgendes an: «Die Anzahl Kundengeschäfte in der Filiale Wassen war im Jahr 2019 stark rückläufig.»

Kristin T. Schnider, die 2017 in der damaligen Funktion als Gemeindepräsidentin an vorderster Front gegen die Schliessung kämpfte, fühlt sich vor den Kopf gestossen. Das ganze Dorf habe für die Poststelle gekämpft. Dass man jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt werde, sei nicht richtig. Man dürfe bei einer Poststelle die sozialen Aspekte nicht vergessen. Ein Dorf wie Wassen verdiene einen Dorfladen und eine Poststelle. Doch wieso wurde der Dorfbevölkerung kein Gehör geschenkt?

Die Postfiliale in Wassen wird geschlossen. Bild: Florian Arnold

Urner haben trotzdem etwas erreicht

Wegen der Coronakrise habe die Post eine geplante Informationsveranstaltung im Mai absagen müssen, erklärt Sprecher Markus Flückiger. «Die Post nahm damit ihre Verantwortung als Gastgeberin wahr, wollte die Kundinnen und Kunden sowie insbesondere ihre Mitarbeiter schützen.» Anfang September stand schliesslich ein Mitarbeiter der Post in Wassen Red und Antwort. Dieses Angebot wurde aber augenscheinlich nicht besonders fleissig genutzt.

«Wir haben nicht klein bei gegeben», stellt Gemeindepräsident Felix Ziegler auf Anfrage klar. Man habe «lieber den Spatz in der Hand statt die Taube auf dem Dach», so Ziegler. «Am Schluss hätten wir vielleicht weder einen Dorfladen noch eine Post gehabt. Wir sind deshalb pragmatisch eingestellt.» Trotzdem sei der Widerstand nicht zwecklos gewesen. Durch diesen habe man eine Änderung der Postverordnung bewirkt, sodass Postdienstleistungen innerhalb von 20 Minuten mit dem ÖV für alle Schweizer erreichbar sein müssen. «Das ist nur wegen den Urnern zustande gekommen.»