Obwaldner Jugendliche brillieren bei "Schweizer Jugend forscht"

Prädikat «hervorragend»: Unterwaldner Jungforschende erhalten Sonderpreise bei «Schweizer Jugend forscht» Am Finale von «Schweizer Jugend forscht» konnten Ricarda Klein und Fabian Danner auf ganzer Linie überzeugen. Neben Bestnoten und einem Preisgeld erhalten sie die Gelegenheit, auch an internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Carmen Epp 02.05.2022, 18.49 Uhr

117 Jugendliche haben am Finale des 56. nationalen Wettbewerbs von «Schweizer Jugend forscht» in Lugano teilgenommen, darunter auch die 18-jährige Ricarda Klein aus Engelberg, Kollegi Stans, und der 19-jährige Fabian Danner aus Sachseln, Kantonsschule Sarnen (wir berichteten).

Ricarda Klein. Bild: PD

An der öffentlichen Ausstellung stellten die Jungforscherinnen und Jungforscher ihre Projekte vor und standen dem Publikum Rede und Antwort. Dabei konnten Ricarda Klein und Fabian Danner auch die Expertinnen und Experten überzeugen: Beide gehören zum Kreis der 33 Jugendlichen, die für ihre Forschungsprojekte das Prädikat «hervorragend» und ein Bargeldpreis in der Höhe von 1000 Franken erhielten.

Fabian Danner. Bild: PD

Die 59 innovativsten Jungforschenden erhielten zudem einen von 29 Sonderpreisen, die zur Teilnahme an internationalen Projektwettbewerben in der ganzen Welt berechtigen. Dazu gehören auch die beiden Obwaldner. Fabian Danner kann am International Youth Science Forum in London teilnehmen, Ricarda Klein am Sail & Explore auf den Azoren.