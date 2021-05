Altdorf «Tell’s Kitchen»: Premiere wird wieder verschoben Es hätte ein grosses Fest mit gutem Essen, musikalischer Unterhaltung und geselligem Beisammensein werden sollen: Doch nun wird das Food-Festival zum zweiten Mal verschoben. 28.05.2021, 13.57 Uhr

(inf) Es will wieder nicht klappen mit der ersten Durchführung des Urner Food-Festivals «Tell’s Kitchen». Die Lancierung des Events muss aufgrund der Pandemie erneut um ein Jahr verschoben werden, wie Uri Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Die Einhaltung der Schutzmassnahmen verunmögliche einen Fest-Charakter, so die Begründung.