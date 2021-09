Stimmrechtsalter 16 in Uri

Pro Ja – Mitbestimmen ist motivierender als nur zuhören Uri stimmt über die Senkung des aktiven Stimm- und Wahlrechts auf 16 Jahre ab. Redaktionsleiter Florian Arnold über Motivationsspritzen, politische Bildung und die Urteilsfähigkeit von jungen Menschen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Was macht mehr Spass: Über einen Kuchen zu lesen, oder ihn zu essen? Nur Dinge über Politik zu lernen, oder selber mitzubestimmen?

Es liegt auf der Hand, dass das aktive Stimm- und Wahlrecht für junge Menschen eine Motivationsspritze darstellt, um sich mit Politik auseinander zu setzen. Und das ist bitternötig, wenn man einen Blick auf die Weltpolitik wirft. Gegen desaströse Entwicklungen – die Präsidentschaft von Donald Trump oder Victor Orban als Beispiel beigezogen – gibt es ein Mittel: Bildung. Und diese soll mit Praxis unterstützt werden.

Die Motivationsspritze hat noch einen weiteren Effekt. In Uri sind vakante politische Ämter keine Seltenheit, ist es doch für viele clevere Köpfe interessanter, in der Wirtschaft Karriere zu machen. Wer nun aber früh genug Politik erleben darf, wird sich später wohl eher für ein Amt gewinnen lassen, als dies heute der Fall ist.

Durch das Senken des Stimmrechtsalters dürften zwei zusätzliche Jahrgänge mitbestimmen, was doch eher marginale 2 Prozent ausmacht. Zugegeben: Knappe Entscheide könnten dadurch in die andere Richtung kippen. Erst recht macht es aber Sinn, in diesen Fragen jene Bevölkerungsteile mitentscheiden zu lassen, die von den Resultaten der Abstimmung am längsten betroffen sein werden. Ausserdem muss man sich nichts vormachen: Auch die Jugend glänzt nicht durch Einigkeit, wie sogar diese Abstimmungsfrage zeigt.

Am vergangenen Mittwoch wurde in Altdorf die Junge Grünliberale Partei Uri gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählen auch Minderjährige, die sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben, welches Parteiprogramm ihnen am meisten zusagt. Wegen eines Mangels aus ihrer Sicht haben sie den Mut aufgebracht, eine neue Partei zu gründen. Wer spricht diesen Menschen im Ernst die Mündigkeit ab, auch über (komplexe kantonale) Abstimmungsvorlagen entscheiden zu können?

Seien wir so grosszügig, und überlassen den 16- und 17-Jährigen ein Stück vom Kuchen.