Pro Senectute Uri verlagert die Hilfe aufs Telefon Für die Senioren werden telefonische Kontakte in der Corona-Krise immer wichtiger. Jetzt wird das Angebot ausgebaut. Markus Zwyssig 20.03.2020, 16.16 Uhr

Die Geschäftsstelle der Pro Senectute in Altdorf ist zwar geöffnet. Die Räume an der Gitschenstrasse 9 in Altdorf bleiben aber geschlossen. Wer ein Anliegen hat, muss sich per Telefon oder E-Mail melden. Silvan Truttmann betont: «Wir bieten weiterhin Beratungen an und sind jetzt sogar zeitlich länger erreichbar.» Telefonisch Kontakt aufnehmen zu können, das sei in der momentanen schwierigen Situation besonders wichtig, so der Fachverantwortliche Beratung. Er kennt die Anliegen der Senioren. Ab Juli wird er Geschäftsleiter von Pro Senectute. Der 35-Jährige arbeitet seit vier Jahren bei der Pro Senectute. Nach der am Donnerstag in Uri angeordneten Ausgangsbeschränkung für Menschen über 65 Jahre wird er mit Anfragen von Medienleuten geradezu überrannt.