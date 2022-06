Jodlerklub Seerose probt für Jodlerfest in Andermatt

Probenbesuch Jodlerklub Seerose parat für Andermatt – drei Mitglieder verraten, weshalb sie das Jodlerfieber gepackt hat Der Jodlerklub Seerose bereitet sich zielstrebig auf das heimische Wettsingen vor. Bei einem Probenbesuch erzählen drei Mitglieder, weshalb und wann sie das Jodlerfieber gepackt hat. Florian Arnold Jetzt kommentieren 13.06.2022, 15.00 Uhr

Video: Florian Arnold

Ein grau gemusterter versiegelter Steinboden, an der Decke futuristische viereckige Lampen, unverputzte Ziegelwände. Nicht gerade das Ambiente, in dem man an Jodlergesang denken würde. Doch im Verpflegungssaal der Ruch AG in Altdorf ist dies normal: Jeden Dienstag probt hier der Jodlerklub Seerose Flüelen. Einige der Stühle, im Halbkreis angeordnet, sind noch frei, als Dirigentin Bea Salzmann die Runde zum Aufwärmen und Einsingen auffordert.

Dirigentin Bea Salzmann ist in ihrem Element. Bild: Florian Arnold

Man streckt und reckt sich, schüttelt die Arme. «Atmen nicht vergessen», so die Anweisung. Mit einem langgezogenen «Ffff» wird das Zwerchfell aktiviert. Spätestens als sich die Dirigentin erdreistet, den Hüftschwung eines Tenors zu kritisieren, herrscht im ganzen Probelokal Gelächter.

«Note spielt eine Rolle»

Trotz ausgelassener Stimmung ist da auch eine grosse Ernsthaftigkeit zu spüren. Vom Keyboard, das auf eine fahrbare Holzkonstruktion gespannt ist, gibt die Dirigentin den Jodlerinnen und Jodlern den Ton an. Über allem scheint unsichtbar aber merklich ein Ziel zu schweben: das Zentralschweizerische Jodlerfest vom kommenden Wochenende in Andermatt.

Trotz ausgelassener Stimmung ist auch eine grosse Ernsthaftigkeit zu spüren. Bild: Florian Arnold

«Natürlich spielt die Note am Schluss eine Rolle», verrät Fabian Wyrsch in einer Pause, während ein kleines Grüppchen gerade an einer schwierigen Passage in der Begleitung arbeitet. «Sonst müsste man auch nicht an ein Jodlerfest gehen.»

Fabian Wyrsch. Bild: Florian Arnold

Fabian Wyrsch ist mit 38 Jahren das jüngste Mitglied der Seerose. Vor 15 Jahren trat er dem Chor bei und verrät:

«In meiner Pubertät war Jodeln nicht gerade meine bevorzugte Musiksparte.»

Sein Cousin war es dann, der ihn bei einem Mittagessen auf den Geschmack gebracht hat. Der Zufall wollte es, dass die beiden kurz darauf beim Wandern mit einem Jodler ins Gespräch kamen. «Der hat mich noch mehr motiviert. Wie es so ist, hat es mir bei den ersten Proben den Ärmel reingenommen.»

Spontanes Singen in den Gassen

Kein Wunder also, dass er nach zweijähriger Zwangspause nun das Jodlerfest kaum erwarten kann. «Neben dem Wettkampf ist natürlich das Zusammensein ein sehr wichtiger Teil», sagt Fabian Wyrsch.

«Die Atmosphäre an so einem Jodlerfest ist einmalig. Wenn man nach dem Vortrag durch die Gassen spaziert, stehen plötzlich verschiedene Jodlerklubs zusammen und singen spontan gemeinsam.»

Das schätzt auch Marlene Melchiori, eine der drei Frauen im Jodlerklub Seerose. Da der Verein das diesjährige Fest mitträgt, werde aber für das spontane Schlendern durchs Jodlerdorf keine grosse Zeit bleiben. «Wir sind alle stark eingespannt.» Vom Türsteher über die Kasse bis zur Ansagerin werden alle Chormitglieder gebraucht.

Marlene Melchiori. Bild: Florian Arnold

«Erst nach Dienstschluss werden wir es richtig geniessen können.»

Das Arbeiten am gemeinsamen Ziel schweisse zusammen. Sie sagt: «Uns ist die Harmonie sehr wichtig. Man hört aufeinander und die Stimmen passen zusammen. Nur im Team kann man einen guten Chorklang erreichen.»

Auch Marlene Melchiori hofft auf ein gutes Abschneiden vor der Jury. «Ich habe Freude, dass das Jodlerfest in Uri stattfindet – und dass wir als Urner den ‹Üristiär› singen können.» Dabei handelt es sich um das Wettkampfstück, für das sich der Verein entschieden hat. Seit Wochen wird daran gefeilt.

«Ein solches Wettlied wird komplett auseinandergenommen», sagt Fabian Wyrsch. «Wir haben uns als Urner Jodlerklub für das Jodlerfest mit einem Urner Lied angemeldet. Uns ist bewusst, dass es eine sehr anspruchsvolle Komposition ist, die allen etwas abverlangt. Das bedeutet auch eine sehr intensive Vorbereitung.»

Neopensionär und Neojodler

Dass der Klub schon seit Wochen am «Üristiär» arbeitet, ist schon deutlich zu hören. «Eine gewisse Sicherheit ist da, aber die brauche ich als Jungjodler auch», sagt Thomas Baumann. Für den Neopensionär ist es das erste Jodlerfest, bei dem er dabei ist. Mit dem Jodeln hat er erst vor kurzem begonnen.

Thomas Baumann. Bild: Florian Arnold

«Es gab zwei Kindheitsträume, die ich mir spätestens zur Pensionierung erfüllen wollte. Das eine ist das Alphornspielen, das andere das Jodeln.»

Ersteres habe er zurzeit auf die Seite gelegt. «In Luzern einen Verbund zu finden, ist schwierig.» Für die Jodelprobe reist er jeden Dienstag in den Kanton Uri. «Es ist mir wichtig und tut mir gut – nicht nur das Singen, sondern auch der kameradschaftliche Zusammenhalt und die Verbindung zum Kanton Uri.» Auf Andermatt freue er sich riesig. «Zusammenstehen und einfach auf archaische Weise drauflossingen, da wird es mir wie so oft die Härchen aufstellen.»

