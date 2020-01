Urner Wirtschaftsprognose fällt durchzogen aus Wirtschaft Uri hat Unternehmen zur aktuellen Wirtschaftssituation befragt. Dabei gibt es spannende Ergebnisse. 28.01.2020, 19.20 Uhr

Mit welchen Herausforderungen sind die Urner Unternehmen in diesen Tagen konfrontiert? «Stichworte wie Fachkräftemangel oder Digitalisierung sind gegenwärtig in aller Munde», schreibt dazu der Dachverband Wirtschaft Uri in einer Mitteilung. Doch was heisst das konkret für den Urner Wirtschaftsstandort, für den einzelnen Betrieb? Und was brauchen die Unternehmer von der Politik, Verwaltung und Wirtschaft Uri? Diese Fragen stellte der Dachverband seinen Mitgliedern. Durchgeführt wurde die Umfrage im Auftrag von Wirtschaft Uri durch Demoscope.