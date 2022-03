Projekt am Urnersee Grüne Uri reichen Marina-Petition ein Die Grünen Uri haben 3722 Unterschriften gegen die Marina-Pläne von Samih Sawiris bei der Standeskanzlei Uri eingereicht. Als Alternative schlägt die Partei vor, dass die öffentliche Hand das Cheddite-Areal kauft und daraus einen naturnahen Freizeitpark macht. 31.03.2022, 15.51 Uhr

3722 Personen haben die Petition der Grünen Uri im Internet oder auf Papier unterschrieben und damit ihr Missfallen über das Projekt mit zwei Marinas am Urnersee ausgedrückt. Am Donnerstag, 31. März, hat eine Abordnung der Partei die Unterschriften der Urner Standeskanzlei überreicht, wie die Partei in ihrer Mitteilung festhält. Verspätet eintreffende Unterschriften sollen nachgereicht werden.

3722 Unterschriften haben die Grünen Uri gesammelt. Die Petition haben sie am Donnerstag in Altdorf eingereicht. Bild: PD

Die ebenfalls angesprochene Korporation Uri und die Gemeinderäte von den vom Projekt direkt betroffenen Gemeinden Flüelen, Seedorf/Bauen und Isenthal werden schriftlich über die Einreichung informiert. Die Auszählung zeigt, dass 327 Unterschriften aus der Gemeinde Seedorf/Bauen, 80 aus dem Isenthal und 186 aus Flüelen stammen. Nicht mitgezählt seien dabei die Unterschriften der Petition des Flüeler Komitees «Der Urnersee gehört uns».

Feuerstellen, Restaurant, Freizeitpark: Partei hat viele Ideen

Nachdem Samih Sawiris sein Projekt in Flüelen bereits begraben hat (wir berichteten), steht nur noch das Projekt Isleten zur Diskussion. Für dieses sehen die Grünen Uri eine Alternative in der Form eines Freizeitparks für alle mit Feuerstellen, Unterstand, Parkbänken et cetera. Sie schlagen laut Mitteilung vor, dass das Gelände von der öffentlichen Hand oder einer Stiftung erworben und der Bevölkerung nach der Eliminierung der Altlasten und einer Ausweitung und Renaturierung des Bachlaufs ohne grosse baulichen Veränderungen und unter Erhaltung der schützenswerten Bäume und Baumgruppen zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Die Partei könne sich gut vorstellen, dass die ehemalige Kantine zu einem Restaurant am See und der kleine Hafen als Anlegestelle für kleine Boote umgebaut und das alte Fabrikgebäude, das Bürogebäude und die Villa im Sinne von bewohnten Baudenkmälern zum Beispiel für Wassersportlager umgenutzt und belebt werden.

Die Grünen betrachten es auch als Bereicherung, wenn wie heute ein kleiner Campingplatz zur Verfügung steht und einige der heutigen Gebäudenutzungen weiterhin möglich bleiben. Vorstellen können sie sich auch einen kleinen Industrielehrpfad in Erinnerung an die Anfänge der Urner Industrie. (pd/RIN)