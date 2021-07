Projekt der Superlativen Diese Arbeiter ebnen den Weg für das neue Gotthardloch Der Bau der zweiten Röhre startet 2024. Doch damit es so weit kommt, braucht es massive Vorarbeiten. Schon heute wird in Göschenen täglich gesprengt, gebohrt und betoniert. Sogar erste Mineure sind auf Platz und graben Stollen zur Unterstützung. Anian Heierli 05.07.2021, 14.00 Uhr

16,9 Kilometer Länge, 7,4 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial und ein Kostendach von 2,14 Milliarden Franken. Der Bau der zweiten Gotthard-Röhre ist ein Projekt der Superlativen. Beachtlich ist dabei sicher auch der äusserst sportliche Zeitplan: Die Vorarbeiten starteten 2020. Die schweren Bohrmaschinen für den Haupttunnel sollen 2024 auffahren. Der Durchschlag ist für 2026 geplant. Und läuft alles wie beabsichtigt, rollen 2029 bereits die ersten Lastwagen und Autos auf der neuen Fahrbahn durchs Gotthardmassiv.

Die Krux am Grossprojekt: Die gesamten Bauarbeiten dürfen den Verkehrsfluss auf der ersten, bestehenden Gotthard-Röhre nicht tangieren. Das Strassentor zum Süden ist enorm wichtig für die nationale und internationale Wirtschaft. Ein längerer Unterbruch wäre vor allem eines: kostspielig. Dass die bestehende Röhre offen bleiben muss, macht den Bau zur Herkulesaufgabe. Nur gerade 70 Meter sollen die beiden parallel verlaufenden Tunnels künftig trennen. Deshalb sind die Vorarbeiten schon heute äusserst umfangreich. Insbesondere am Nordportal in Göschenen: Der Installationsplatz, die Anlage für den Abtransport des Ausbruchmaterials oder die Unterkünfte der Arbeiter – das alles muss im engen Urner Bergtal neben der A2 gebaut werden, ohne dabei das Leben der Einheimischen unnötig zu erschweren.

Ein Knochenjob: Mineure installieren ein Schweissgerät. Später verschweissen sie Armierungseisen, damit die Felswand hält. Bild: Anian Heierli (Göschenen, 1. Juli 2021)

Obwohl der Haupttunnel noch nicht gebohrt wird, sind die ersten Mineure bereits im Einsatz. Sie sprengen sich Meter für Meter durch den Berg, unter Tag umgeben von Maschinenlärm und Scheinwerferlicht. Die Spezialisten verlegen momentan den Sicherheitsstollen des bestehenden Gotthardstrassentunnels. Das passiert zeitgleich am Nord- und Südportal in Göschenen respektive Airolo jeweils auf einem Abschnitt von je 400 Metern. Dieser Mehraufwand muss sein, denn der Sicherheitsstollen der ersten Röhre befindet sich auf der geplanten Achse der zweiten. Damit der Verkehr aber weiter durch den Gotthard rollen darf, braucht es immer einen funktionierenden Sicherheitsstollen, da dieser bei Unfällen als Fluchtweg dient.

Kaum Hektik trotz schleppender Arbeit

Die Mineure sind zurzeit 47 Meter tief im Berg. Sie kommen nur langsam voran. Heisst konkret: einen halben Meter pro Tag. Nicht etwa, weil das Gestein hart ist, sondern weil es lose ist. Deshalb müssen sie die Tunnelwände mühsam mit Armierungen sichern, das Ganze mit Beton zuspritzen und immer wieder tonnenschwere Stahlbögen montieren. Trotz der schleppenden Arbeiten ist kaum Hektik zu spüren. Im Gegenteil: Jeder Handgriff sitzt. Die Arbeiter verstehen sich ohne Worte. Das müssen sie auch, denn wegen des Maschinenlärms sind Gespräche kaum möglich. Man kann es mit einem funktionierenden Fussballteam vergleichen: Alles ist eingespielt.

Das Ziel ist sportlich: Bereits 2029 soll die zweite Gotthard-Röhre eröffnet werden. Video: Anian Heierli und Sandra Peter

Die Mineure sind vorsichtig. Sie wissen, das Risiko schwingt mit. Beim Bau des Neat-Eisenbahntunnels – der auch die Kantone Uri und Tessin verbindet – starben neun Menschen. Nüchtern betrachtet ist das ein guter Wert für ein Grossprojekt mit 17 Jahren Bauzeit. «Das Problem sind heute nicht mehr herabstürzende Felsbrocken», sagt Charly Simmen, Sicherheitsbeauftragter auf der Baustelle in Göschenen. Er erklärt:

«Die engen Platzverhältnisse und die grossen Maschinen sind gefährlicher. Wenn jemand Achtung ruft, hört man es oft nicht.»

Mit dem Verhalten der Arbeiter ist Simmen zufrieden. Man würde auf ihn hören. «Es ist wichtig, nicht als Polizist aufzutreten. Sonst beachten sie die Regeln nur, wenn ich auf Platz bin.» Es sei halt ein Miteinander. Der Sicherheitschef weiss, wovon er spricht. Der Ingenieur der Firma IUB-Engineering begleitete bereits den Bau des Neat-Tunnels. In Göschenen ist er seit Anfang Jahr: «Eigentlich komme ich ursprünglich aus der Automobilindustrie. Doch mittlerweile hat mich das ‹Tunnelvirus› infiziert.»

Der Urner stört sich auch nicht daran, dass die Mineure gerade nur langsam vorankommen. «Wir wussten vom lockeren Gestein», sagt er. Der Geologe habe das fast auf den Meter genau vorhergesagt. Sein momentanes Fazit: «Die Arbeiten liegen im Zeitplan.»

Der Installationsplatz: Hier kommt künftig das Ausbruchmaterial aus dem Berg. Im Hintergrund liegt das Dörfchen Göschenen auf 1100 Meter über Meer. Bild: Anian Heierli

Wenn die Tunnelbohrmaschinen auffahren, sind bis zu 200 Mineure bei jedem Portal im Einsatz. Doch noch bilden sie eine Minderheit, denn der Grossteil der Baustelle liegt im Freien. Westlich der Reuss entsteht gerade der Installationsplatz. Dieser ist in den Händen von Leuten aus dem Tiefbau. Sie erstellen in der Nähe des Bahnhofs Fundamente für die Verladeanlage, die später dazu dient, das Abbruchmaterial direkt mit der Bahn abzutransportieren. Auch eine Halle ist geplant, damit die Züge im Winter vor der Kälte geschützt sind.

Allein der Zugangsstollen hat sieben Meter Durchmesser



Etwas oberhalb des Installationsplatzes hantiert Polier Kurt Gerig an einem Vermessungsgerät. «Ich markiere Stellen für Löcher, in denen 10 Meter lange Ankerstangen versenkt werden», sagt er. Diese würden die Baugrube sichern. Denn von hier aus wird später ein weiterer Tunnel gebohrt: der Zugangsstollen. Sieben Meter Durchmesser sind vorgesehen, damit auch Baumaschinen durchpassen. Der Zugangsstollen dient den Mineuren künftig als Weg zu den sogenannten Störzonen tief unter dem Gotthardmassiv.

Göschenen wird fit gemacht für den Bau der zweiten Gotthardröhre. Das Foto zeigt den Eingang zum neuen Sicherheitsstollen. Bilder: Anian Heierli (Göschenen, 1. Juli 2021) Die Mineure verschweissen Armierungseisen. Diese halten lockeres Gestein zusammen. Ein lebensfeindlicher Arbeitsort: Die Arbeiter sind mittlerweile 47 Meter tief im Berg. Trotz Zeitdruck keine Hektik. Unter Tag können Fehler fatal enden. Doch noch passiert ein Grossteil der Arbeiten im Freien. Allein der Installationsplatz ist gigantisch. Der Sicherheitsbeauftragte Charly Simmen ist zufrieden. Die Arbeiter halten sich an die Regeln. Das müssen sie auch. Denn in Göschenen wird mit schweren Maschinen hantiert. Hier laufen die Vorbereitungsarbeiten für den späteren Zugangsstollen. Schon heute fahren die Verantwortlichen mit tonnenschweren Maschinen auf. Doch die grössten Bohrer kommen erst 2024. Polier Kurt Gerig kontrolliert, ob richtig vermessen wurde. 2029 soll die zweite Röhre für den Verkehr freigegeben werden. Ab 2024 werden bis zu 200 Mineure in Göschenen leben, essen und arbeiten.

Sicherheitschef Simmen erklärt: «Mit Störzonen sind lockere Schichten gemeint. Dieses zermahlene Gestein entstand bei der Alpenfaltung, als der Gotthard entstand.» Im Norden ist das ein rund 270 Meter langer Felsabschnitt, der etwa 4 Kilometer vom Göschener Portal entfernt liegt. Im Süden existiert eine zweite Störzone. Sie ist rund 300 Meter lang und befindet sich 4,9 Kilometer entfernt vom Portal in Airolo.

Zugangsstollen dienen zum Sprengen

Das Problem dabei: Wegen der geologischen Beschaffenheit sind diese Zonen für die Bohrmaschinen der zweiten Röhre ungeeignet. Deshalb müssen die Mineure über die Zugangsstollen ein Stück der Tunnelröhre erstellen, damit die beiden grossen Bohrer später ungehindert passieren können. Diese haben einen Durchmesser von 12,7 Metern und kommen im Süden und Norden zum Einsatz. Für den Durchschlag sollen sie sich in etwa der Hälfte der rund 16,9 Kilometer langen Röhre treffen.

Polier Kurt Gerig vermisst Stellen, in die 10 Meter lange Anker versenkt werden. Bild: Anian Heierli

Auch seitens Bauherrin, dem Bundesamt für Strassen (Astra), zeigt man sich zufrieden mit den aktuellen Fortschritten. «Die Arbeiten verlaufen planmässig», so Sprecher Eugenio Sapia. «Wir hatten keine Verzögerung wegen der Coronapandemie.» Schwierigkeiten gab es dennoch. So liegt Göschenen unterhalb der Schöllenenschlucht auf einer Höhe von 1100 Metern. Sapia sagt rückblickend:

«Diesen Winter gab es sehr viel Schnee, weshalb nicht immer gebaut werden konnte. Dennoch haben wir Termine eingehalten.»

Gummimatten dämpfen den Sprenglärm. Bild: Anian Heierli

Die Einheimischen leben heute neben der Baustelle. Sie sollten möglichst wenig gestört werden. Deshalb ist etwa der Eingang des neuen Sicherheitsstollens am Rand mit dicken Gummimatten geschützt – sie dämpfen den Sprenglärm. «Auch die Nachtarbeiten sind limitiert», so Sapia. «Sie finden nur statt, wenn es wirklich nötig ist.» Zudem werden die Luftbelastung und der Lärm regelmässig gemessen, um Störungen zu vermeiden. Ein entsprechender Umweltbericht soll viermal jährlich erscheinen.

Vor Ort wird klar: Am Tag ist der Baustellenlärm im Dorf dennoch nicht zu überhören. Laut Astra sollte sich das beruhigen, sobald die Mineure tiefer im Berg sind.

Unterm Strich profitiert Göschenen aber auch vom Projekt der Superlativen. So entstehen in der Bergregion neue Arbeitsplätze. Und als Kompensation zum Eingriff in die Natur werden andere Landschaften weiterentwickelt (siehe Box).