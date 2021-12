Digitale Grundversorgung: Nun ist die Urner Bevölkerung gefragt

Projekt Digitale Grundversorgung: Nun ist wieder die Urner Bevölkerung gefragt Das Modellvorhaben geht in die zweite Runde: Ein Workshop lädt Urnerinnen und Urner ein, über die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die dezentrale Besiedlung zu diskutieren. 03.12.2021, 12.30 Uhr

Durch den Strukturwandel stehen immer mehr Grundversorger wie der Dorfladen, die Post oder Bank in den kleineren und abgelegenen Ortschaften unter Druck und werden hinterfragt. Das Modellvorhaben «Digitale Grundversorgung» widmet sich deshalb den Chancen und Risiken der Digitalisierung für die dezentrale Besiedlung am Beispiel des Kantons Uri.

Das Modellvorhaben «Digitale Grundversorgung» mit Bürgerdialogen ist im September 2020 lanciert worden. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1 September 2020)

Das Projekt will im Rahmen eines umfassenden Dialogs die Erwartungen, Wünsche, aber auch Befürchtungen und Ängste der Bevölkerung hinsichtlich der (digitalen) Grundversorgung aufnehmen, heisst es in der Mitteilung der Urner Standeskanzlei. Diese werden dann mit bestehenden und zukünftig möglichen Angeboten der Grundversorger abgeglichen. So würden neue Wege der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unterstützung für die Abdeckung der Grundversorgung im Kanton Uri gesucht. «Das Leben, Wohnen und Arbeiten in unserem Kanton sollen gestärkt und verbessert werden», heisst es in der Mitteilung. Denn von der Digitalisierung der Grundversorgung sei jede und jeder betroffen. Darum werde die Mitarbeit der Bevölkerung benötigt.

Drei Diskussionsabende mit der Bevölkerung

Zu diesem Zweck sind im Projekt drei Diskussionsabende mit der Bevölkerung geplant. Der erste Diskussionsabend zur Ist-Situation der Grundversorgung konnte bereits im Herbst 2020 stattfinden. Die Resultate daraus sind dann in die Workshops mit den Grundversorgern und Gemeinden eingeflossen. Das Projektteam bedankt sich bei allen Beteiligten für die engagierte Mitwirkung.

Nun seien die Meinungen und Ideen der Bevölkerung erneut gefragt. Nach einem Unterbruch ist diesen Sommer die zweite Phase des Projektes angelaufen. Mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten wurde ein Zukunftsbild «Grundversorgung 2030/35 im Kanton Uri» entworfen. Dieses Zukunftsbild soll nun mit der Bevölkerung und den Grundversorgern besprochen und zu einem gemeinsamen, definitiven Bild (Soll-Zustand) über die zukünftige Grundversorgung im Kanton Uri weiterentwickelt werden.

Termine des zweiten Workshops stehen fest

Mit einem angepassten Konzept, das es auch in der Pandemie erlaubt, Diskussionsabende durchzuführen, möchten die Verantwortlichen dazu aufrufen, erneut mitzumachen. «Gestalten Sie mit uns die Zukunft, bestimmen Sie mit uns die Richtung der zukünftigen Grundversorgung und helfen Sie mit, konkrete Massnahmen und Umsetzungsprojekte zu gewichten und einzuleiten», heisst es in der Mitteilung weiter. Es seien keine Vorkenntnisse für die Teilnahme notwendig. Ab sofort können sich alle Interessierten unter www.ur.ch/movo informieren. Über https://antwort.ur.ch/s/movo-workshop-anmeldung kann man sich direkt für das Projekt mit den Diskussionsabenden anmelden. Der Abend findet sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag, 19. und 20. Januar 2022, um 19 Uhr statt. Der Kanton Uri als Projektträger sowie das Projektteam freuen sich, alle Interessierten für die zweite Phase des Modellvorhabens begrüssen zu dürfen. (pd/RIN)