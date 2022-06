Projekt Mybuxi ausgezeichnet

Musikfest Emmen Über 18'000 Personen und OK-Präsis, die auch mal Bier verkaufen – so war das erste Festwochenende

Am Samstag und Sonntag spielten in Emmen 39 Jugendformationen, 16 Erwachsenenvereine und die Parademusik. Das lockte zahlreiche Gäste an. Das Organisationskomitee zieht Bilanz.