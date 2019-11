Auto kollidiert in Schattdorf mit Güterzug

Auto kollidiert in Schattdorf mit Güterzug Bei einem Zusammenstoss der beiden Verkehrsmittel entstand ein Sachschaden von 10'000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Der PW wurde vom herannahenden Güterzug erfasst. Bild: Kapo Uri

Am Montagabend, 25. November 2019, kurz nach 17 Uhr, fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Militärstrasse in Richtung Rüttistrasse. Bei der Verzweigung Militärstrasse/Breitrütti beabsichtigte die Lenkerin, zum Kaufhaus Otto’s abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Güterzug. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Verkehrsmittel. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken.