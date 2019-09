Leserbrief «Quantensprung für den ÖV» Zur Broschüre über den neuen Kantonsbahnhof Altdorf

Soeben ist die Broschüre «Info Kantonsbahnhof» in den Urner Haushaltungen eingetroffen. Ich habe sie mit grossem Interesse gelesen. Über den Titel und den Inhalt des Abschnittes «Quantensprung für den ÖV» habe ich mich richtig amüsiert. Wenn jemand den ÖV nutzen möchte, aber nicht stets die gleiche Strecke fährt, dann gibt es in der ganzen Schweiz viele Netz-Abos für den ÖV, nicht nur Streckenabos. Im Kanton Uri hat es die Auto AG Uri mit allen Gemeinden noch nicht geschafft, ein solches Netzabo anzubieten.

Ich werde also gezwungen, für alle Strecken eine Mehrfahrtenkarte zu kaufen. Eine Monatskarte für das gesamte Netz im Kanton Uri zu einem vernünftigen Preis gibt es nicht. Ich müsste mir direkt ein GA kaufen. Das liegt aber in einem ganzen anderen Preisbereich. Abgesehen davon könnte ich dieses auch nicht in vollem Umfang nutzen, da ich relativ wenig mit der Bahn unterwegs bin. Überlegt auch mal die Schaffung einer solchen Karte! Das wäre ein «Quantensprung».



Ezio Frigerio, Altdorf