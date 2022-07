Radion: Kein Unterricht in Wassen im Schuljahr 2022/23

Radonbelastung In Wassen findet nächstes Schuljahr kein Unterricht statt Die Schülerinnen und Schüler aus Wassern müssen im kommenden Schuljahr nach Göschenen und Gurtnellen ausweichen. Grund dafür ist die Radonbelastung in einem der Schulzimmer. Florian Pfister Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Im Schuljahr 2022/23 findet im Schulhaus Wassen ausnahmsweise kein Unterricht statt. Ersatzorte für den Unterricht sind während eines Jahres Gurtnellen und Göschenen. Grund dafür ist die Radonbelastung in einem der Schulzimmer. Wie die Kreisschule Urner Oberland (Ksuo) in einer Medienmitteilung schreibt, hat der Gemeinderat gegen diesen Beschluss vom März 2022 beim Regierungsrat Beschwerde erhoben. Dieser hat die Beschwerde inzwischen jedoch abgewiesen. Die Regierung sei gleicher Meinung wie der Kreisschulrat, für sie stehe der Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals an oberster Stelle.

In einem Schulzimmer ist die radioaktive Belastung durch Radon zu hoch. Archivbild: Urs Hanhart

Uri ist typisches Radongebiet Radon ist ein natürliches, überall vorkommendes radioaktives Edelgas, das farb-, geruch- und geschmacklos ist. Es ist ein Zerfallsprodukt des in Böden und Gesteinen vorkommenden radioaktiven Schwermetalls Uran. Durch Spalten und Risse im Boden gelangt es an die Oberfläche. Dabei kann es auch über Naturkeller, nicht einwandfrei abgedichtete Kabel- und Rohrdurchführungen oder Haarrisse im Betonboden in die Raumluft von Gebäuden gelangen. Der Kanton Uri gilt als ein typisches Radongebiet. Zerfallsprodukte stellen Gefahr dar Das grösste gesundheitliche Risiko geht aber nicht vom radioaktiven Edelgas Radon selber aus, sondern von dessen kurzlebigen Zerfallsprodukten – radioaktiven Schwermetallen. Beim Atmen werden die freien Zerfallsprodukte und Aerosole in der Lunge abgelagert. Von dort senden sie ionisierende Strahlung aus, die das unmittelbar umgebende Lungengewebe schädigen. Nebst Rauchen ist Radon die häufigste Ursache für Lungenkrebs und verursacht europaweit nahezu 10 Prozent der Lungenkrebsfälle.

Dass das Thema in der Bevölkerung von Wassen für Unmut gesorgt hat, kann Kreisschulpräsident Willi Steiner nachvollziehen. «Wenn die Radonwerte in Ordnung sind, soll ab August 2023 in Wassen wieder Unterricht stattfinden», wird er in der Mitteilung zitiert. Der Gemeinderat Wassen habe im Juni bereits Massnahmen zur Radonsanierung umgesetzt. Der Erfolg der Massnahmen müsse noch durch dreimonatige Messungen während der Heizperiode bestätigt werden.

Der Kreisschulrat sei froh, dass für das bald beginnende Schuljahr endlich Klarheit herrsche. Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr mussten getroffen werden, bevor der Entscheid des Regierungsrats in den Sommerferien vorlag. Es handele sich klar um eine Notlösung, betont der Kreisschulrat in seiner Mitteilung. Für das Schulpersonal habe das einen beträchtlichen Zusatzaufwand zur Folge. «Alle an der Schule Beteiligten leisten einen grossen Beitrag zum Wohl der Kinder und Jugendlichen», lässt sich Willi Steiner zitieren, der für weitere Auskünfte nicht zu erreichen war – ebenso wenig der Wasser Gemeinderat.

Zusammenarbeit der drei Schulen weiterhin nötig

Im November 2020 beschlossen die Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden Gurtnellen, Wassen und Göschenen die Änderung des Kreisschulstatuts. Diese hatte zum Ziel, die Organisation der Ksuo an die gesunkenen Schülerzahlen anzupassen, damit jede Gemeinde weiterhin eine Schule im Dorf behält. Im Rahmen dieser Anpassung war geplant, das Primarschulhaus Gurtnellen Wiler zu schliessen. Im Oberstufenschulhaus sollte wie gewohnt weiter unterrichtet werden. Ein zentraler Diskussionspunkt nach diesem Entscheid blieb die Radonbelastung im Schulhaus Wassen. «Es braucht weiterhin die Zusammenarbeit aller drei Gemeinderäte und des Kreisschulrats», sagt Willi Steiner in der Mitteilung weiter. «Nur so kann das Kreisschulstatut endlich umgesetzt werden. Nur so ist eine gute und gesunde Schule möglich.»

Bereits im Jahr 2016 hatte das Amt für Umweltschutz des Kantons Uri aufgrund einer Vorgabe des Bundes Untersuchungen in die Wege geleitet, um sicherzustellen, dass die Urner Schulkinder vor den Gefahren von Radon gut geschützt sind. 2018 wurden die Schulen über die Ergebnisse informiert. Damals wurde in sieben aktiv genutzten Schulräumen im Kanton Uri eine erhöhte Radonbelastung gemessen. Eine akute Bedrohung bestand jedoch nicht. Danach seien noch Detailmessungen vorgenommen worden, wie der Leiter Abteilung Immissionsschutz Niklas Joos auf Anfrage erklärt. «Wir haben in vielen Fällen gemerkt, dass man genug Räume zur Verfügung hatte, sodass keine Sanierungen nötig waren.» Meistens reichte es etwa, Räume häufiger durchzulüften oder anders und weniger häufig zu nutzen. Göschenen wurde als einziger Gemeinde eine Sanierung verfügt. In der Folge wurden Sanierungsmassnahmen umgesetzt.

Dass in Wassen nun kein Unterricht stattfindet, ist keine Vorgabe des Amts für Umweltschutz. Wenn eine erhöhte Belastung in einem einzelnen Schulzimmer zu Einschränkungen im Schulbetrieb führe, sei das Handeln der Kreisschule wohl legitim.

