Uri lanciert alljährliche Radon-Messkampagne

Radonbelastung Uri lanciert die alljährlich stattfindende Radon-Messkampagne Da der Kanton Uri aufgrund seiner Geologie stärker von Radon betroffen ist, ist es ratsam, die Konzentration in Gebäuden zu messen. Mit einer Kampagne macht das Amt für Umweltschutz auf die kostenlosen Messungen aufmerksam. 21.09.2022, 16.20 Uhr

Mit diesem Gerät, einem Dosimeter, wird die Radonkonzentration in Räumen gemessen. Bild: PD

Das Amt für Umweltschutz in Altdorf informiert in einer Mitteilung über die Radon-Messkampagne. Radon ist ein radioaktives, natürlich vorkommendes Gas. Es kann aus dem Untergrund über undichte Böden, Kellerwände oder schlecht abgedichtete Kabel- und Rohrleitungen ins Gebäude eindringen. Dort kann sich das Gas im Extremfall zu einer gesundheitsrelevanten Konzentration anreichern, wie es in der Mitteilung heisst.