Urnerin Aline Epp holt sich die Goldmedaille

Radsport Aline Epp gewinnt Strassenrennen im Jura In Montsevelier an der Tour de Jura holt sich die Bristnerin die Goldmedaille. Josef Mulle 14.09.2021, 13.52 Uhr

Aline Epp (Mitte) steht in Montsevelier zuoberst auf dem Podest. Bild: PD

Am bekannten Strassenrennen Tour de Jura in Montsevelier vom Samstag ging auch die Urner Radsporthoffnung Aline Epp, Velo Infanger IG Radsport Uri/VMC Silenen, an den Start. Die Fahrerinnen der Kategorie Frauen B hatten einen Rundkurs von 58 Kilometern mit einer Höhendifferenz von 684 Metern zurückzulegen. Die aufstrebende Fahrerin des Teams Velo Infanger IG Radsport Uri hat in dieser Saison schon mehrmals mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht – dies im Cross-Country wie auch an Strassenrennen.